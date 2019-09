Holger Rudolph

Gnewikow Bis zum frühen Abend feierten die Gnewikower am Samstag ihre Feuerwehr. Sie hatten allen Grund dazu. Ging es doch nicht nur um das 85-jährige Bestehen der Wehr und um zehn Jahre Jugendwehr. Die Gnewikower hatten sich zudem vor sieben Jahren erfolgreich gegen die damals geplante Schließung der lokalen Wache im Ortsteil gewehrt, die im Feuerwehr-Deutsch Standort heißt.

Etwa 150 Einwohner und Gäste waren am Vormittag auf dem Dorfplatz dabei, um aus berufenen Mündern zu erfahren, wie es um die örtliche Feuerwehr steht. Wehrführer Andreas Busch erinnerte an die Gründung im Jahr 1934 ebenso wie an die DDR-Zeit, als die Feuerwehr der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft angegliedert wurde. Seit 1993 gehört die Wehr wie Gnewikow, das zum Ortsteil wurde, zur Stadt Neuruppin. 2003 wurde das neue Gerätehaus bezogen. 2012 hätten alle dafür gekämpft, dass dieser Standort erhalten bleibt. Die Wehr gehört inzwischen zwar zum Fünften Löschzug Süd-Ost, doch die Wache vor Ort blieb bestehen. Neben der Tatsache, dass sich die Anzahl der Wehrleute seit 2012 von 12 auf 17 erhöht hat, lobte Busch auch die Stabilität der zehn Jahre alten Jugendwehr. Hatte diese 2012 acht Mitglieder, ist sie inzwischen leicht auf neun Jugendliche angewachsen.

2012 war entscheidend

Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) erinnerte an 2012 als Jahr der Entscheidung: "So gut, wie Ihr arbeitet, glaube ich, dass wir hier vor dem Standort zusammen auch noch das 100-jährige Bestehen der Gnewikower Wehr feiern können." Golde ging davon aus, dass von den heutigen Mitgliedern der Jugendwehr zumindest einige nach Ausbildung oder Studium in ihr Heimatdorf zurückkehrten und der Wehr treu blieben: "Mit der Mitgliederzahl Eurer Jugendwehr seid Ihr pro Kopf der Bevölkerung unsere Vorzeige-Feuerwehr." Sehr gut fand Golde zudem, dass die Wehrfrauen und -männer einen Gutteil zur Gestaltung des Dorflebens beitrügen. Die sozialen Aufgaben der Vereine, also auch der Feuerwehr, nähmen in Zeiten zu, da es immer weniger Gottesdienste vor Ort gebe.

Neuruppins Ordnungsamtsleiterin Annette Friedrichs freute sich: "Schön, wie sich die Gnewikower Einheit entwickelt hat." In den nächsten Jahren werde es Veränderungen baulicher und technischer Art bei der Wehr geben, über die noch nicht abschließend entschieden ist. Klar sei aber, dass die Gnewikower mit Blick auf einen effizienten Brandschutz nicht vergessen würden.

Der Qualifizierungsstand der Gnewikower Wehr sei recht gut, lobte Kreisbrandmeister Wolfgang Hohenwald. Mit Einschränkungen seien die Gnewikower auch alltags durchaus einsatzbereit, wenn viele Wehrleute arbeiten müssen.

Der stellvertretende Ortsvorsteher Steven Kranz erinnerte daran, dass Einsätze nicht nur Stress bedeuten müssen, sondern auch mal kurios ausfallen können. So habe die Wehr 2012 einen 50 Kilogramm schweren Berner Sennenhund aus dem Ruppiner See gerettet, der allein nicht mehr ans Ufer kam.

Nach Abschluss des offiziellen Teils fanden auf dem Dorfplatz bis zum späten Nachmittag Wettbewerbe und Spiele für Kinder und Erwachsene statt. Feuerwehr, ortsansässige Vereine und Sponsoren hatten sich an der Vorbereitung und Gestaltung auch mit Speisen und Getränken beteiligt.