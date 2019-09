Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) "Wer will zum Puppentheater", lief Kerstin Götter am Sonnabendnachmittag rufend über das Gelände des Hauses der Naturpflege in Bad Freienwalde. "Ich", rief die Geschäftsführerin des Vereins lachend selbst, weil sie erneut als Puppenspielerin agierte, und sammelte ganz nebenbei noch den einen oder anderen kleinen wie großen Zuschauer ein.

Ins Gespräch kommen konnten Interessierte beim Herbstfest unter anderem auch mit den Kleingärtnern, die einen Teil ihrer Ernte an Äpfeln, Tomaten & Co. für eine Ausstellung gespendet hatten. Daraus wurde gar eine doppelte Spende, denn Obst, Gemüse und Marmeladen konnten gegen einen kleinen Obolus erworben werden. Der Erlös sollte am Abend dem Haus der Naturpflege zugute kommen.

"Toll", staunte Antonia Liebnitz vom Harzclub Bad Sachsa über die vielfältigen Angebote. "Ich lebe in Berlin und habe heute den Turmwanderweg ausprobiert." Und dann griff auch sie gern zu Kaffee und Kuchen.