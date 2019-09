So lief das früher: Maishäckseln war einst eine schweißtreibende Angelegenheit. Das wurde auf dem Festgelände gezeigt. © Foto: Janet Neiser

Zuckersüß: Die Mädchen und Jungs haben sich nach dem Einzug der Erntepaare aufs Festgelände vor der Bühne positioniert. Zum Glück spielte das Wetter mit. So waren die schicken Kostüme gut zu sehen. © Foto: Janet Neiser

Janet Neiser

Neuzelle Mürrische Gesichter in Neuzelle? Am Sonnabend beim Erntefest der Agrargenossenschaft gibt es die nicht. Im Gegenteil: Auf dem Areal am Bauernmarkt wird gelacht, geschlemmt, getobt und sogar gelernt. Das Fazit der befragten Festbesucher: Alles bestens! "Es war sogar besser als gedacht", resümiert Hans-Joachim Klawitter, der sich auf einer Sitzbank eine Pause gönnt. Mit seiner Frau und weiteren Familienmitgliedern ist er extra aus Fürstenwalde gekommen, das erste Mal. "Es ist alles sehr gut organisiert, die Menschen sind nett, das Programm passt, das Essen schmeckt auch ..." Dann fällt ihm noch etwas ein: "Und die ganze Technik hat uns und den Kindern auch gefallen." Gleich um 11 Uhr zum Startschuss waren Klawitters da, da konnten sie den Einzug der Erntepaare sowie der Kinder verfolgen und der Musik von Jochens Jungs lauschen. Mittlerweile sind etwa fünf Stunden vergangen. Der Freude der Fürstenwalder tut das aber keinen Abbruch.

Um sie herum tobt das Leben: Kinder fahren Karussell, werfen Büchsen ab und tollen auf den aufgetürmten Strohballen herum. Erwachsene stöbern bei den Händlern. Alpakas ziehen die Blicke auf sich und die Ferkelchen nebenan bekommen Streicheleinheiten. Andere verfolgen die Tänzerinnen von Fire & Flame auf der Bühne. Auf der hat kurz zuvor auch Sängerin Christin Stark gestanden und offensichtlich begeistert. Nach ihrem Konzert bildet sich jedenfalls eine lange Schlange. Alle wollen ein Autogramm.

Auf der anderen Straßenseite, also auf dem Feld, spielt andere Musik. Da präsentiert die Agrargenossenschaft ihre Technik, was vor allem bei den kleinen und großen Jungs zu strahlenden Augen führt. Der ein oder andere tuckert sogar mit dem Traktor los. Ein echtes Abenteuer. Früher sah das mit der Ernte und der Futteraufbereitung anders aus: Auch davon können sich die Besucher ein Bild machen. Die Agrargenossenschaft hat historische Maschinen vor Ort, mit denen Mais zerkleinert werden kann. Ohne Muskelkraft läuft da gar nichts. Da staunen nicht nur die Kinder.

Nun lief die Ernte 2019 zwar alles andere als gut, auch daran wird zur Eröffnung von Frank Matheus, dem Vorstandsvorsitzenden der Agrargenossenschaft, erinnert – doch die gute Stimmung will man sich nicht vermiesen lassen. "Es ist richtig cool hier", sagt Kaja aus Schenkendöbern und schluckt den ersten Happen des viel gelobten Neuzeller Kartoffelpuffers herunter. Der Daumen des Mädchens geht sofort nach oben. Schmeckt! "Die Tanzgruppe ist toll, aber auch die Strohpuppen gefallen mir. Alles ist so schön dekoriert", findet die Elfjährige. Sie gehört mit ihrer Familie zu drei- bis viertausend Besuchern an diesem Tag, schätzt Frank Matheus und schaut mit Blick auf das Festgelände sehr zufrieden drein. Damit dort alles reibungslos klappt, sind 80 bis 90 Mitarbeiter der Agrargenossenschaft vor Ort. Das Lächeln der Besucher dürfte der schönste Dank für sie sein. Und bei vielen ist sicherlich schon jetzt Vorfreude auf das nächste Erntefest da. Das findet nach einer Pause 2020 im Jahr darauf hoffentlich wieder statt.