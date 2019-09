Eckhard Handke

Neuruppin Eine Woche feierte der Real-Markt am Babimost-Ring mit Aktionstagen für die Kunden den 20. Geburtstag am Standort Neuruppin. So wurde von Montag bis Samstag zum Grillfest mit hausgemachten Spezialitäten vom hauseigenen Metzgermeister geladen. Einen vollgepackten Einkaufswagen konnten die Kunden gewinnen, wenn sie den darin enthaltenen Warenwert so konkret wie möglich schätzten. Wer am nächsten am tatsächlichen Wert lag, der wurde belohnt. Von Donnerstag bis Samstag wurden die Besucher von 7 bis 10 Uhr außerdem mit Sekt empfangen, Orangensaft war aber ebenfalls möglich.

Kundenfrühstück zum Schluss

Am letzten Jubiläumsfeiertag, am Sonnabend, konnten sich die Gäste an einem Kundenfrühstück mit zwölf Salaten, einer Menge Wurst- und Käsesorten, Obst, Kaffee, Säften und ofenfrischen Brötchen laben. Da wurde richtig zugelangt, obwohl es für die meisten Kunden doch schon das zweite Frühstück war. Viel Spaß hatten die jüngsten Besucher, als der Haribo-Goldbär auftauchte und mit den Knirpsen für Fotos posierte. Das persönliche Erinnerungsbild mit dem Goldbär durfte gleich mitgenommen werden. Ebenso wurden Goldbär-Bastelfiguren verteilt.

Auf Bildschirmen lief in Endlosschleife ein Videofilm vom Eröffnungstag vor 20 Jahren, den der Teamleiter und Mitarbeiter der ersten Stunde, Peter Karbe, für die Festwoche zusammengestellt hatte. Sowohl manche Kunden als auch Real-Mitarbeiter konnten sich da wiedererkennen. Wer sich im Film von 1999 sah, erhielt ein Präsent. Peter Karbe, Katrin Geissler vom Sekretariat und das Team vom Empfang hatten alle Hände voll zu tun, um immer für ausreichend Luftballon- und Sektnachschub zu sorgen. Nur der angekündigte Jubiläums-Clown ließ sich nicht blicken. Er hatte kurzfristig abgesagt, musste Geschäftsleiter David Stypula verkünden.