Storkow Berliner Landespolizisten verfolgten am Sonnabend gegen 21.30 Uhr ein in der Hauptstadt entwendetes Wohnmobil. Dessen Fahrer verlor im Bereich der Auffahrt zur A 12 die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einem Verkehrszeichen auf Mittelinsel, wie es im am Sonntag veröffentlichten Polizeibericht heißt. Der polizeilich bekannte 37-jährige polnische Fahrzeugführer wurde bei dem Versuch, zu Fuß zu flüchten, von den Berlinern festgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt.red