Eckhard Handke

Neuruppin Mit vier thematischen Führungen und einem humorvollen Vortrag mit dem Titel "Das Lächeln am Fuße der Bahre" von und mit Alfred Gerhards (Globo) wurde der im Jahre 2001 bundesweit ins Leben gerufene Tag des Friedhofs am Sonnabend auch auf dem Neuruppiner Friedhof mit Leben gefüllt.

Am Vormittag begrüßte Friedhofsverwalterin Susann Wernicke an der Friedhofskapelle rund 30 Besucher und stellte ihren Verwaltungsbereich vor. Es sind in den vergangenen Jahren einige neue Grabanlagen entstanden, wie sie bei einem Rundgang erklärte. Dabei beantwortete sie auch Fragen zu den Besonderheiten der Grabstellenarten. So ist es erst seit 2017 möglich, dass bei einer Erdwahlgrabstelle auch erst eine Urne und danach ein Sargbestattung erfolgt. In diesem Fall wird die Urne rechts in Höhe des Grabsteins begraben.

Erstmals gab es auch eine Führung zum Thema "Was sind das für Steine?", die speziell für Kinder mit ihren Eltern gedacht ist. Dabei ließ Gemeindepädagoge Thomas Klemm-Wollny die jüngsten Besucher auch Zeichen auf Grabsteinen, wie Palmen, Kreuze, Rosen, Efeu und Sonnenaufgang suchen und erklärte deren symbolische Bedeutung. Da bei diesem Rundgang die Beteiligung überschaubar war, konnte Klemm-Wollny diese Gruppe zum nächsten Besichtigungsort mit dem ans Papa-Mobil des Papstes erinnernde Gefährt mitnehmen. Das machten nicht nur den Kindern sichtlich Spaß. Am Nachmittag gab es einen weiteren Gang über den Friedhof, bei dem mit Texten und Musik auf den Ort eingegangen wurde. Im Anschluss versammelten sich die Besucher an einer Kaffeetafel. Später fand die Veranstaltung des Hospizvereins statt.