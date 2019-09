Ruth Buder

Fürstenwalde Bei herrlichstem Spätsommerwetter strömten am Sonnabendnachmittag Familien und Kinder ins Revier "Kleine Heide". Unter den großen Buchen des Fürstenwalder Stadtforstes, wo die Schwarzspechte zu Hause sind, gab es jede Menge bei der Traditionsveranstaltung "Rock für den Wald" zu erleben. Stadtforstdirektor Thomas Weber gibt zu, dass der Name etwas irreführend ist. "Es fing ja im Jahr 2000 mal so an. Aber seit fünf Jahren haben wir neben der Rockmusik am Abend auch schon am Nachmittag mehr interessante Angebote für die Familien."

Die Kinder konnten an Bäumen und Seilen hochklettern, an einer digitalen Schnitzeljagd teilnehmen, Holz bearbeiten, Bienenwachskerzen herstellen oder auf stachligen Strohballen hüpfen. Als kompetente Partner hatten sich die Veranstalter verschiedene Einrichtungen, Jugendklubs und auch die Firma Baum Schmid ins Boot geholt. So hatten zum Beispiel die Christophorus-Werkstätten Holztteile für Nistkästen und Insektenhotels mitgebracht, die sich die Kinder selbst zusammenhämmern konnten.

André Noack war mit seinem zehnjährigen Sohn Ben gekommen, der einen speziellen Nistkasten für Rotschwänzchen mit nach Hause nahm. "Diese Vögel brauchen ein größeres Einflugloch", weiß der Junge. Am Stand der SG Bogenschießen Hangelsberg versuchten der zehnjährige Franco Scheper und sein Opa Fred Hunka, die verschiedenen Ziele mit dem Pfeil zu treffen. Er und seine Frau Ina finden, dass die Kinder viel mehr in der Natur spielen sollten und weniger am Computer. Deshalb sind sie am Sonnabend mit ihrem Enkel dabeigewesen. Sein Handy hat der Junge zu Hause gelassen.

Wie gut sich Kinder in der Natur entwickeln, weiß Emanuel Goldmund vom Waldkindergarten "Kleine Waldfürsten" nur zu gut. Der 38-jährige Kunststudent arbeitet schon einige Jahre dort und wird ab Januar die Geschäfte leiten. "Heute Vormittag war ich schon mit den Kindern im Wald Müll sammeln", sagt er und zeigt auf einen Haufen mit Betonteilen, Blechkannen, Milchtüten und Gartenabfällen. "Unsere Waldkinder gehen nie ohne eine Tüte in den Wald und die ist immer voll, wenn sie zurückkommen. Kinder sind hier Vorbild für die Erwachsenen", findet Emanuel Goldmund.

Wer sich dann mit Apfelmuswaffeln oder Büffelburgern gestärkt hatte, konnte am späten Nachmittag Livemusik im Wald erleben. Das Bühnenprogramm eröffneten die stimmenstarken Gospelsinger des Bernhardinums. Ihnen folgten die Bands Los Cino, die witzigen Berliner Klangdompteure und Wortjongleure von Schnaps im Silbersee und Jakkle mit rhythmischem Blues, Funk und Rock´n´Roll. Dass es dabei bis 22 Uhr auch mal ziemlich laut werden würde, stört den Fürstenwalder Stadtforstdirektor nicht: "Ich glaube, das werden uns die Tiere einmal im Jahr verzeihen."