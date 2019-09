Elke Lang

Fürstenwalde Mal nicht um Sport, sondern an insgesamt zwölf Stationen um Verkehrssicherheit ging es am Sonnabend in der e.dis-Arena in der Fürstenwalder Hegelstraße. Es wurde auf Parcours gerollert, mit dem Rad gefahren, über Verkehrsregeln geknobelt, Beratung gesucht und Erste Hilfe am Kind mittels Dummys ausprobiert.

Bis zu 30 ehrenamtliche Helfer waren dabei, vor allem vom Lokalen Bündnis für Familien, von der Barmer Ersatzkasse Fürstenwalde, von welcher die Idee zu diesem Verkehrssicherheitstag gekommen war, vom DRK, der Freiwilligen Feuerwehr und der Verkehrswacht. "Für das erste Mal wurde unsere Aktion gut angenommen", freut sich Christin Hemmerling, die für das Lokale Bündnis für Familie zuständige Mitarbeiterin der Stadtverwaltung.

Leon (7) und Karl (3) aus Fürstenwalde waren mit Oma Astrid und Mutter Diana in die e.dis-Arena gekommen. "Hier gibt es noch andere Möglichkeiten, als wir sie haben, die Kinder richtiges Verhalten im Straßenverkehr erleben zu lassen", war für die Oma von Leon und Karl besonders wich-tig.