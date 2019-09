Elke Lang

Leißnitz Das Zelt für das Oktoberfest am kommenden Wochenende stand schon am Sonnabend, um das Tischtennisturnier der Einwohner austragen zu können. 26 Teilnehmer waren an drei Platten angetreten. "Seit 14 Jahren betreiben wir im Ort Tischtennis, und das jährliche Turnier ist unser Höhepunkt", schaute Petra Leidel, die Organisatorin, zufrieden auf die Sportler. Auf der Wiese hinter dem Zelt fand das Kinderfest mit Hüpfburg, Basteln, Schminken und Ponyreiten statt. Über 20 freiwillige Helfer sowie die Kameraden der Feuerwehr sorgten für gutes Gelingen.