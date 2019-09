Elke Lang

Beeskow Dass das zehnte Fest des Familienbündnisses der Stadt Beeskow am Sonnabend in der etwas abgelegenen Luchstraße stattfand, tat dem Zulauf der Besucher keinen Abbruch. Wie auch in den vergangenen Jahren herrschte ein reges Treiben, bei dem alle Generationen vertreten waren. "Das Konzept ist aufgegangen, in jedem Jahr zu Besuch bei einem anderen interessanten Standort in Beeskow zu sein", ist der ehrenamtliche Leiter des Familienbündnisses, Dieter Siegesmund, wieder voll zufrieden. Es gab zwar weniger Stände als sonst, und auch das Bühnenprogramm war durch einige kurzfristige Absagen etwas geschrumpft, aber das, was geboten wurde, fand allgemeines Interesse und Gefallen.

Die Stadt, der Landkreis und rund sechzig Unterstützer hatten sich in finanzieller Hinsicht nicht lumpen lassen, so dass Speisen und Getränke kostenfrei dargereicht wurden. "Die Kaffeetafel ist gut besucht", freute sich Dieter Siegesmund. Sie befand sich unter einem offenen Zelt vor der Bühne und bot so neben dem leiblichen Genuss auch Unterhaltung.

Diesmal war die Freiwillige Feuerwehr der Gastgeber. Vor dem Gerätehaus war die große Drehleiter ausgefahren, und es gab eine Technikschau. Auf einem Rasenstück des Hofes veranstalteten die Kameraden ein Zielspritzen, das besonders für Kinder einen Anziehungspunkt darstellte. Vom Familienbündnis waren rund zwanzig Helfer zu Gange. Dazu hatten alle beteiligten Vereine, Verbände und Institutionen noch Leute aus ihren Reihen zur Beratung der Besucher und zur Anleitung bei Spielen und Bastelmöglichkeiten mitgebracht. Der Mittelstandsverein Beeskow war mit einer Popcornmaschine vertreten, die MOZ wartete mit einem Quiz auf, vor dem Stand der Ortsgruppe der SPD schwirrten große Seifenblasen durch die Luft, und der Burgförderverein hatte seine großen, farbig angemalten Holzfiguren des Räuberspiels aufgestellt. Am Stand der Grundschule an der Stadtmauer wiederum konnten die Kinder mit übergroßen Mikadostäben ihre Geschicklichkeit beweisen. Bei Erfolg lockte eine garantiert zuckerfreie Leckerei. Am Stand des Nabu nutzten viele die Möglichkeit, aus dem Holz alter Paletten Vogelhäuschen zu zimmern. Ballwerfen, Ringewerfen und Stapelspiele wiederum fanden bei Beeskomm, einer Einrichtung für psychosoziale Betreuung, Anklang. Die Mitarbeiter Marina Rohde und Karsten Gilbricht waren mit sechs ihrer Klienten der Wohnstätte und sechs aus dem ambulanten Bereich gekommen. Diese hatten sich mitten unter die anderen Besucher gemischt. Ein weiterer Klient betreute die Spiele. "Wir wollen mit unserer Präsenz hier zeigen, dass auch psychisch kranke Menschen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben brauchen und haben", ist für die langjährige Betreuerin Marina Rohde wichtig.

Vegetarische Versuchungen

Ein betörender, appetitanregender mediterraner Duft strömte vom Stand der Jungen Gemeinde Lindenberg über den Hof. Sie ist mit ihrem Pfarrer Kai-Uwe Folgner-Buchheister das erste Mal beim Familientag dabei. "Wir wollen einen Akzent setzen mit ausschließlich vegetarischen Speisen und uns gleichzeitig als Junge Gemeinde vorstellen", erklärte Nora Laurisch, die alles organisiert und zehn Mitglieder der Gruppe junger Christen als Helfer mitgebracht hatte. "Und wir wollten das verwenden, was aus den Gärten der Eltern und Großeltern kommt", fügte die junge Frau an. Hergestellt worden waren die vegetarischen Burger und Pasteten am Vortag zusammen mit Robert Seeburg aus Tauche, einem Studenten der Ernährungswissenschaft, der ebenfalls der Jungen Gemeinde angehört. So gab es auch bei allen anderen Beteiligten noch viele Helfer, die im Hintergrund zum Gelingen dieses Festes beigetragen hatten.