Jürgen Rammelt

Menz Unter dem Motto "Aktiv durch das Ruppiner Seenland" waren am Sonnabend zum 14. Mal sportbegeisterte Menschen aus Nah und Fern zu einem Sportereignis in den Naturpark Stechlin-Ruppiner Land eingeladen.

Angesprochen waren Läufer, Walker und Nordic Walker, aber auch Handbiker, die sich im sportlichen Wettstreit messen wollten. Wie die Organisatoren vom Laufpark Stechlin betonten, wollte man bei der Veranstaltung Menschen jeden Alters mit und ohne Behinderungen zusammenzubringen. "Es geht um eine gleichberechtigte Teilhabe an den sportlichen Aktivitäten", erklärte Wolfgang Schwericke, der am Sonnabend wieder einmal Organisator, Starter und Moderator in einer Person war.

Für Läufer und Walker

Zweifellos lag der Schwerpunkt bei dem vom Ruppiner Tourismusverband unterstützten Wettbewerb bei den Läufen. So konnten bei der 14. Auflage des Roofenseelaufes sowohl Läufer, Walker und Nordic Walker auf verschiedenen Strecken ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. Auch für Bambinis und Schüler bis 13 Jahre standen unterschiedliche Strecken zur Auswahl. Start und Ziel befanden sich auf dem Friedensplatz in Menz. Die Bedingungen waren hervorragend. Die Zeitnahme erfolgte mittels Transponder automatisch, die Strecken waren gut gekennzeichnet und ausgeschildert. Außerdem sorgten Ordner dafür, dass sich niemand verläuft. Es gab unterwegs Getränke und auch so war für das leibliche Wohl gesorgt.

Insgesamt standen folgende Strecken auf dem Programm: 400 Meter für Kinder bis sieben Jahre, ein 1,3-Kilometer-Lauf für Kinder bis 13 Jahre. Darüber hinaus standen Läufe über 8,5, 13 und 21,5 Kilometer für Männer und Frauen zur Auswahl. Außerdem gab es die Möglichkeit, sich auf markierten Laufstrecken für Walking, Nordic-Walking (je 8,5 km) und Wandern (8 und 16 km) anzumelden.

Handbiker auf dem Radweg

Für die Handbiker stand eine Strecke auf dem Stechlinsee-Radweg in Richtung Neuglobsow und zurück auf dem Programm. Diese war 14,5 Kilometer lang. Außerdem wurden geführte Wandertouren angeboten, die auch Menschen mit Handicap das Erleben der Naturlandschaft ermöglichten. Diese wurden allerdings als Wettkampf nicht gewertet.

Das Highlight war eine begleitete Radwanderung, die unter dem Motto "Auf Fontanes Spuren" durch die unmittelbare Umgebung führte. Der Start war ebenfalls um 11 Uhr. Auf der Tour konnte Carsten Dräger, ein Historiker aus Schulzendorf, viel Interessantes zu Theodor Fontane und über die vom märkischen Dichter beschriebenen Orte, wie den Menzer Forst, Neuglobsow, Dagow, Burow und Zernikow erzählen. Los ging es ebenfalls auf dem Friedensplatz, wo die acht Radler, darunter der ehemalige Friedensfahrer Rolf Töpfer, nach etwa 26 Kilometern wieder ankamen.

Für das leibliche Wohl sorgte in diesem Jahr das Hotel "Zum Birkenhof" aus Burow, das mit verschiedenen regionalen Leckereien aufwartete. Kaffee und Kuchen gab es außerdem an einem Basar, organisiert von den Kindern der Grundschule Menz. Für Aufsehen auf dem Friedensplatz sorgte das Maskottchen des Roofenseelaufes – der Moorfrosch. Er war ein beliebtes Fotomotiv, besonders bei der Siegerehrung.

Auf dem Podest

Sieger im Hauptlauf über 21,5 Kilometer wurde mit Denis Gehde ein Sportler aus Berlin, vor zwei weiteren auswärtigen Läufern. Über 8,5 Kilometer siegte der Fürstenberger Chris Eidhof, vor Peter Heydemann aus Binz und Stefan Ganschow aus Rheinsberg. Der Sieger über 1,3 Kilometer hieß Timon Meyenburg (Waren), der Ben Hantke aus Fredersdorf und Pauline Hochmann vom Laufpark Stechlin auf die Plätze verwies.

Gemeinschaftlich geplant und durchgeführt wurde die Veranstaltung vom Tourismusverband Ruppiner Seenland, dessen Geschäftsführer Peter Krause es sich nicht nehmen ließ, am Lauf über 8,5 Kilometer teilzunehmen. Beteiligt waren auch die Gemeinde und das Amt Gransee, der Radsportverein 94 Fürstenberg, der Berliner Wanderverband, der Laufpark Stechlin, der Ziegeleipark Mildenberg und der Naturpark Stechlin-Ruppiner Land. Unterstützt wurde das Organisationsteam durch die Tourist-Information Rheinsberg, den Birkenhof Stechlin und die Firma "Erlebnisurlaub Schönbirken".