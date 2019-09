Wolfgang Gumprich

Badingen Badingen. Eine wunderschöne Erntekrone führte den Umzug des Badinger Erntefestes an. Der Zug aus rund 20 Wagen war bereits von den Besuchern links und rechts der Dorfstraße mit Ungeduld erwartet worden.

Fantasievoll hatten die Teilnehmer die Anhänger mit herbstlichen Gaben geschmückt, Getreide, Sonnenblumen, Mais als herausragende Deko-Elemente. Im Zug zu erkennen waren die Kita Sterntaler und die Volkssolidarität; natürlich begleiteten andere Vereine den Zug. Auffallend auch die vielen Einzelteilnehmer, darunter ein Jugendlicher mit FDJ-Hemd; er hatte das Lenkrad seines Mopeds bunt herbstlich verziert. Zwei Jungen rollten auf ihren Mini-John-Deer-Treckern im Umzug mit. Auf der Wiese hinter dem Schloss an der Kirche fand das bunte Treiben des Erntefests statt. Auf die Wagemutigen wartete dort ein Wild-West-Rodeo, der scharfe Blick konnte beim Bogenschießen trainiert werden, beim Bierglas schieben kam es auf Geschick an. Die Sonne meinte es am Sonnabend gut mit den Badingern, die das sonnige Herbstwetter bei Kaffee und Kuchen genossen. Ein Hobby-Winzer aus Klein-Mutz bot seine Fruchtweine an. "Das Obst stammt aus meinem Garten", erklärt Bernd Lenz. Kirsten Frieboese von Kirchemobil hatte in diesem Jahr einen Eimer mit einer Flüssigkeit dabei, mit der man große Seifenblasen zaubern konnte. Am Abend startete die Party und dem Rodeo-Reiten "verschärft!".