Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Das Schwedter Trainergespann Tomasz Lapinski/Uwe Zenk war nach dem Schlusspfiff des sehr gut leitenden Schiedsrichters Michael Wendorf über die drei Punkte sichtlich erleichtert. Das deutliche Endresultat hinterließ glückliche Oderstädter Gesichter, wenn auch die Leistung in der zweiten Hälfte über weite Strecken nicht zufriedenstellend war. "Zu viele unnötige Ballverluste, zu viele unnötige lang geschlagene Bälle ins Nirgendwo – das ist nicht unser Anspruch", konstatierte Lapinski nach dem Spiel.

Bereits nach 28 Sekunden eroberte Michal Adamczak einen Ball im Mittelfeld, doch sein Torschuss landete über der Querlatte. Nach einer kurzen Ecke und Doppelpass mit Manuel Fuchs schoss Philipp Ulrich den Ball zum 1:0 platziert ins kurze Eck (5.). Nach dem Stephan Liermann einen langen Ball der Gäste über der Grundlinie wähnte, erlief sich Marco Tulio Silva Machado den Ball, doch Tarik Wenzel verfehlte den Querpass um wenige Zentimeter (11.). Das sollte bis zur Pause die einzig echte Torchance der Gäste bleiben. Wenig später parierte Johannes Wilke im Gästetor einen Freistoß von Ulrich (12.). Ulrich war es auch, der nach guter Mittelfeldkombination zwischen Dmytro Donos und Adamczak den Ball über den zu weit vor seinem Tor stehenden Gästekeeper spielen wollte – das Leder landete jedoch über dem Gehäuse (16.).

Hoher Anfangsdruck des FCS

Adamczak drehte weiterhin auf und spielte einen hervorragenden Pass in die Tiefe zu Donos, der uneigennützig zu Fuchs legte. Letzterer erhöhte auf 2:0 (23.). Die folgenden zehn Minuten waren von hektischen Fehlabspielen beiderseits begleitet. Erst eine Angriffsaktion von Ulrich sollte diese auflösen: nach Balleroberung übersah Ulrich wohl seinen frei stehenden Mitspieler Donos und scheiterte überhastet am Keeper. Das hätte das 3:0 sein müssen. Nach einem Doppelpass mit Bjarne Zenk spielte Lukasz Kargol nach eigenem Dribbling den Ball perfekt in den Lauf von Donos, doch Wilke verhinderte mit Fußabwehr ein weiteres Gegentor.

Die FCS-Trainer warnten vor dem Gefährlichsten aller Resultate und damit vor der möglichen zweiten Luft der Neustädter. Man spürte sofort deren Willen, das Spiel noch zu drehen. Einen Freistoß von Florian Kunze und Kopfball von Carlos Martins Marques Pereira aus Nahdistanz rettete FCS-Tormann Bartosz Klonowski. Bei der anschließenden Ecke von Kunze bekamen die Schwedter nicht schnell genug den Zugriff, sodass Alexander Pörschke mit einem Sonntagsschuß ins Dreiangel auf 1:2 verkürzte (50.). Auf FCS-Seite folgten nun jede Menge Fehlabspiele, ängstliche Zweikampfführung, fehlende Sicherheit beim Spielaufbau und keine Abwehrentlastung. Die Folge der eigenen Unzufriedenheit spiegelte sich in drei zu recht gegebenen Gelbe Karten für den FCS wider. Als dann der Ball zu Hubich kam, flankte der zum einlaufenden Fuchs, der das 3:1 markierte (72.). Die Gäste hatten eine scheinbar optische Überlegenheit, brachten aber nichts Zählbares zu Stande. Fuchs legte dann quer zu Studzinski, der das 4:1 besorgte (90+2.).