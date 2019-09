Carola Voigt

Berlin (MOZ) Im zweiten Spiel der noch jungen Oberliga-Saison war für die Damen des HC Angermünde als Aufsteiger erneut nichts zu holen, doch sie hielten gegen den Meister der vergangenen Saison, dem VfV Spandau, ganz gut mit.

"Unsere ersten beiden Gegner in dieser Saison, die Füchse Berlin II und Spandau, sind die besten der Liga und nun wirklich nicht unser Maßstab", gestand Coach Denny Reinicke. "Deswegen reisten wir ohne Erwartungen nach Spandau. Trotz der Niederlage mit nur vier Toren Unterschied ziehen wir ein positives Fazit aus der Begegnung, denn in den Anfangsminuten gaben wir den Ton an und in der zweiten Phase der zweiten Hälfte kämpften wir uns wieder bis auf drei Tore am Gastgeber heran. Ein Punkt schien greifbar", fügte Reinicke hinzu.

Die Gäste aus Angermünde mussten erneut auf einige Spielerinnen verzichten, fanden aber gut in die Partie. Elisa Dahlke, die sich später als beste Angermünder Werferin mit sieben Toren auszeichnete, erzielte das erste Tor nach 42 Sekunden und auch das letzte der Partie 13 Sekunden vor Schluss. Der VfV glich aus, aber Janine Duckert konnte den HCA erneut in Führung bringen. Nach dem 2:2 zog der amtierende Meister an und baute den Vorsprung bis zur 10. Minute auf 7:2 aus. Bis zur Halbzeit schraubte der VfV weiter am Torkonto und ging mit einer 16:9-Führung in die Kabine. "Wir gerieten nach der guten Anfangsphase zügig ins Hintertreffen, weil uns vorn das Selbstvertrauen im Abschluss fehlte und wir uns hinten zu viele Abwehrfehler erlaubten", analysierte HCA-Coach Dirk Cavalier.

Dies setzte sich zunächst im zweiten Abschnitt fort. Immer wieder wurde der Ball am Kreis noch mal und noch mal abgespielt. Keiner wollte mangels Selbstvertrauen den Abschluss wagen. Auf Gastgeberseite wurden nun einige gute Spielerinnen aus der Partie genommen, um sie zu schonen. Dies führte auch dazu, dass sich die Uckermärkerinnen stabilisierten. Bis zur 34. Minute konnten sie den Abstand von sieben auf fünf Tore durch Treffer von Lea Nedlin und Tina Lupa verringern. Als Dahlke eine Zwei-Minuten-Strafe absitzen musste, kam der VfV zum 18:12. Auch Nedlin musste ab der 47. Minute beim 19:13 für zwei Minuten auf die Bank. Nun bekam der HCA die zweite Luft. Nach 55 Minuten stand es 20:17. "Zu diesem Zeitpunkt lief es gut und mit einem Mal schnupperten wir am möglichen Punktgewinn, doch der Kräfteverschleiß machte sich bemerkbar. Eine nochmalige Aufholjagd war nicht mehr drin.

Konzentriert in Neubrandenburg

Nun reisen die Angermünder Damen am Sonnabend zum Mitaufsteiger nach Neubrandenburg. "Hier müssen wir Gas geben, wollen die wichtigen Zähler für einen Klassenerhalt einfahren", so Reinicke. Die Fortunen aus der Vier-Tore-Stadt sind mit einem Sieg gegen den Berliner TSC in die Saison gestartet, unterlagen dann den Füchsen II.