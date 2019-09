Dirk Schaal

Blumberg (MOZ) Bevor überhaupt der Startschuss fiel, da musste der Bernauer Horst Rühl schon viele Gratulationen entgegennehmen. Am 6. September wurde er 90 Jahre alt. "Ich laufe, so lange wie es mir Spaß macht und es geht. Momentan fühle ich mich gut, also wird gelaufen", sagte der Senior des Teilnehmerfeldes. Um Zeiten und Platzierungen geht es ihm nicht mehr. Der Spaß am Laufen, insbesondere mit seinem Sohn Horst und seinen Enkeln, ist sein Antrieb. In der Altersklasse M 90 ist er der einzige Starter, also stets gesetzter Sieger, aber trotzdem wagt er schon mal einen Blick auf die Ergebnislisten der jüngeren Läufer, gab er lächelnd zu. In Blumberg lief er zusammen mit der Wandlitzerin Maria Rank über die Ziellinie in 53:37 Minuten über 6,5 Kilometer.

Bei den Startern über die drei Kilometer gab es wieder den Bernauer Zweikampf. Ben Weimann gewann vor seinem Vereinskameraden Allessandro Rehm. Doch der Zweitplatzierte ist eher über längere Strecken Zuhause, insofern war die Distanz ein gelungener Sprint-Test.

Bald eine ganz Große

Bei den Mädchen war die Bernauerin Pia Tittel die Schnellste. Seit diesem Jahr hat die 13-Jährige ein neues Hobby: Den Radsport auf der Straße und in den Bergen. Dafür heimste sie bei ihrem Vater Sven Graupe viel Lob ein, der selbst auf dem Mountainbike eine Rennserie mitfährt. "Aus ihr kann schon eine ganz Große werden", sagte der Vater sichtbar stolz. Und auch er beherrschte klar die Konkurrenz in Blumberg über die 13 Kilometer und gewann in 45:55 Minuten.

Auf fremdem Terrain, obwohl Blumberger, war Erik Matschey unterwegs. Eigentlich ist er Fußballer beim BSV, doch nun hat der Innenverteidiger auch seine Liebe für das Laufen entdeckt. "Es macht einfach Spaß", begründete er. Bei seinem bisher längsten Lauf, den 13 Kilometern, wollte er unter einer Stunde bleiben. Beim Zieleinlauf waren genau 56:09 Minuten verstrichen – eine klasse Zeit, Platz zehn bei den Männern und Sieg in der Altersklasse U 18.

Gutes Training für Biathletin

Ein gutes Training waren die 6,5 Kilometer für Lina Ducke. In 26:33 Minuten war sie als erste Frau im Ziel. "Das war ein gelungener Test für den Nordcup", strahlte die 15-jährige Barnimerin, die für den WSV Oberhof in der U 16 des Deutschlandspokals der Biathleten Anfang Oktober mit guten Erfolgsaussichten an den Start gehen wird.

Ebenfalls eine Barnimerin holte den Sieg über die 13 Kilometer, auch wenn ihr Trikot die Aufschrift Fortuna Marzahn trug. "Da trainiere ich, aber ich wohne in Seefeld", erklärte die 15-jährige Schülerin des Paulus-Praetorius-Gymnasiums. Zehn Kilometer sind eigentlich ihre Strecke, ihre Bestzeit ist dabei 46,50 Minuten. "Die drei Kilometer mehr haben mir heute ganz schon zu schaffen gemacht", gab sie zu, doch ans Aufhören hatte sie nie einen Gedanken verschwendet.