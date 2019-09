Ulrich Gelmroth

Eberswalde Mit einem überzeugenden 6:1-Heimsieg im Barnim-Derby gegen Union Klosterfelde hat Preussen Eberswalde die ersten drei Saisonpunkte erkämpft und gleichzeitig ein positives Torverhältnis aufgebaut. Dass der sehnlichst erwartete Befreiungsschlag nach drei Auftaktniederlagen so deutlich ausfallen würde, hatte wohl keiner erwartet.

Immerhin war Union mit zwei Siegen sehr gut in die Saison gestartet. Nach dem Spiel wollte daher Union-Trainer Gerd Pröger die deftige Niederlage nicht allein an die zu ersetzenden Leistungsträger wie Morten Jechow, Tobias Marz, Felix Klaka oder Steven Nowark, festmachen. Zumal in der ersten Halbzeit seine Elf ein ausgeglichenes Spiel erzwang.

Führung schnell ausgeglichen

Die Führung der Preussen in der 18. Minute durch Kim Schwager nach Zuspiel von Philip Januschowski wurde schnell egalisiert. Ein abgeblockter Eberswalder Angriff wurde dabei zu einem schnellen Gegenschlag über Raif Yaman genutzt. Der Union-Stürmer versetzte bei seinem Torsprint seine Bewacher und auch den aus dem Strafraum eilenden Torwart Pawel Kosarzecki. Es stand 1:1 (25.). "Danach hätten Mamoudou Camara und Lukas Bianchini nachlegen können", verwies Unions Trainer auf weitere gute Tormöglichkeiten seiner Elf. Da auch Preussen Gästekeeper Dennis Tietz nicht überwinden konnte, so Dellerue aus Nahdistanz, wurden beim 1:1 die Seiten gewechselt.

Union brachte zur zweiten Halbzeit zwei neue Spieler. Torschütze Yaman und der bis dahin spielstarke Innenverteidiger Alexander Rathmann blieben angeschlagen in der Kabine. Preussens Trainer Frank Schwager hatte in der Pause seine Spieler nochmals aufgerüttelt. Fortan entwickelte sich ein ganz anderes Spiel. Eberswalde, nun mit höherem Tempo, ließ den Ball besser durch die eigenen Reihen laufen. Erhöhte den Druck auf die Gäste. Trainer Pröger musste dann noch seinen zweiten Innenverteidiger, Eric Rutzen, ersetzen.

Nach einer Stunde Spielzeit brach dann das Dilemma über Union herein. Ein Doppelpack klärte innerhalb von zwei Minuten die Fronten. Ein Blitzangriff der Heimelf landete bei Steven Zimmermann. Der stürmte beherzt durch den Strafraum und hämmerte aus der Drehung den Ball unhaltbar für Tietz in den Dreiangel. Preussen führte 2:1 (61.) und legte mit dem nächsten Angriff sofort nach. Kim Schwager stand goldrichtig bei seinem zweiten Treffer (63./3:1), läutete zugleich die starke Schlussphase seiner Preussen-Elf ein. Beim 4:1 (68.) war der Doppeltorschütze der Vorlagengeber für Philip Januschowskis spektakulärem Treffer aus spitzem Winkel. Die Gäste hatten jetzt den Griff auf das Spiel verloren, wurden regelrecht belagert. Weitere Eberswalder Treffer waren nur eine Frage der Zeit. Stürmer Ceif Ben-Abdallah krönte seine gute Leistung mit dem Treffer zum 5:1 (76.). Es war nur noch ein Spiel auf ein Tor.

Das halbe Dutzend ist voll

Union-Keeper Tietz hielt was zu halten war, glänzte noch mehrfach. Beim Treffer zum 6:1-Endstand durch Jean-Pierre Dellerue war er jedoch machtlos.

"Nach der Pause waren wir einfach nicht präsent genug. Hatten zu viele Ballverluste, wurden zu oft überlaufen, was zu den Gegentreffern führte", so das erste Resümee von Trainer Pröger. "Dass es ein schweres Spiel in unserer Situation werden würde, war uns klar. Mit Geduld und großer Disziplin haben wir besonders nach der Pause unser taktisches Konzept sehr gut umgesetzt. Fünf Torschützen und eine starke Abwehrleistung lassen uns wieder optimistischer in die Zukunft blicken", resümierte Trainer Frank Schwager.