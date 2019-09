Dirk Schaal

Bernau (MOZ) Gegen Miersdorf war von Anfang an ein anderer Geist bei der Einheit zu spüren, so lauteten schon kurz nach dem Beginn erste Kommentare unter den Zuschauern. Einheit machte das Spiel, baute viel Druck auf den Gegner auf, der verängstigt wirkte. Nach drei Minuten hatte der Bernauer Dennis Kamin nach einem unverhofften Abpraller von Eintracht-Keeper Florian Peka die Chance zur Führung. Kurz danach gab es Powerplay-artige Szenen im Gästestrafraum, die Peka und seine vielbeinige Abwehr unbeschadet überstanden (11.). Die Bernauer blieben spielbestimmend, die Gäste wagten sich gelegentlich nach vorn. Ein Bernauer Patzer im Mittelfeld und schon lief Niklas Goslinowski allein auf Einheit-Torhüter Nico Reimann zu, der Niklaas Seifarth vertrat. Reimann rettete (24.) und bekam später auch großes Lob. "Wir hatten zwei Riesenchancen in der ersten Hälfte, beide hat der Keeper klasse gehalten, Hut ab", sagte Eintracht-Trainer Alexander Schröder. Beim Sonderlob für Reimann stand der eigene Trainer Nico Thomaschewski dem in nichts nach.

Einheit ist spielbestimmend

Bernau spielte engagiert nach vorn, einzig vorm Tor war oft Schluss mit der Herrlichkeit. Das war auch der Abwehr der Gäste geschuldet, die auch schon mal allesamt im eigenen Strafraum versammelt waren und kaum Platz für einen Bernauer Durchbruch ließen. Offensivbemühungen der Gäste entstanden meist bei Standards, doch ohne Torgefahr. Auf der anderen Seite wurde einer der vielen schnellen Angriffe über die rechte Seite belohnt. Nach Vorarbeit der beiden jungen Florian Klose und Dennis Kamin, flog die Flanke von der Seitenauslinie in Richtung Elfmeterpunkt. Genau dorthin lief Maximilian Walter, der direkt das Leder zum 1:0-Halbzeitstand ins Tor beförderte (36.).

Die Bernauer hofften, dass sie nach dem Wechsel gleich einen Treffer nachlegen und so einem klaren Sieg entgegensteuern könnten. So kam es auch, Henri Gomez Amsatu und Walter bereiteten vor, Kamin war im Nachschuss zur Stelle (49.). Auch danach blieben sie am Drücker. Nach einem Foul an ihm, verwandelte Amsatu den Elfer zum 3:0 (59.). Eine eigentlich lösbare Aufgabe, Paul Pahlow ließ drei Bernauer beim Einzug in den Strafraum stehen, führte durch Dennis Wolpert zum 1:3 und einer Wende im Spiel (76.). Plötzlich waren die Rollen vertauscht, Bernau agierte ängstlich, Eintracht drückte. Erlösung kam erst spät, als Jörn Wemmer nach Vorarbeit von Klose das 4:1 erzielte (91.).

"Unverständlich, dass wir am Ende Miersdorf wieder so ins Spiel kommen ließen. Wichtig waren jedoch die drei Punkte. Auch fürs Selbstbewusstsein der Mannschaft", sagte Thomaschewski nach dem Abpfiff. "Ich bin sehr enttäuscht, wir hatten uns mehr ausgerechnet", resümierte Schröder.

Einheit Bernau: Nico Reimann – Tom Schneider, Julian Graf, Martin Lange, Sam-Rene Bartz – Timm Gromelski – Max Gerhard (85. Marvin Dumke), Florian Klose, Dennis Kamin (64. Jörn Wemmer), Maximilian Walter – Henri Gomez Amsatu (79. Dennis Kabelitz)