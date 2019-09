Dirk Müller

Frankfurt (Oder) Zwei Wettkämpfe – zwei Siege. Dies gelang Dirk Müller vom USC Viadrina in der neuen Saison der Veteranenfechter. In Bad Elster ging er bei den Europameisterschaften für Medizinberufe an den Start. In seiner neuen Altersklasse 60+ wurde er mit dem Florett Europameister vor Stefan Balko (Tschechien) und Pjotr Juszkiewicz (Polen).

Erste Motivationserfolge hatte die Teilnahme an den Offenen Berliner Meisterschaften gebracht. Dort wollte Müller zuallererst sehen, wie er sich mit der Gegnerschaft der neuen AK zurechtfindet. In der Degen-Konkurrenz fochten sieben Fechter der AK 60+ und 70+ im Modus jeder gegen jeden auf fünf Treffer. Dirk Müller begann mit zwei 5:2- und einem 5:3-Sieg nach Treffern. Es folgte eine Niederlage, die er im nächsten Gefecht noch nicht verarbeitet hatte. Müller geriet gegen Carlos Rodriguez (FC Berlin Südwest) mit 0:3 in Rückstand. Um sich eine Medaillenchance zu wahren, stellte er seine Aktionen voll auf Angriff um und kurz vor Ablauf der regulären Kampfzeit von drei Minuten gelang ihm der Ausgleich. Während einer weiteren Minute Kampfzeit blieb Müller im Angriffsmodus und setzte den Treffer zum 4:3.

Titelverteidiger geschlagen

Im letzten Gefecht traf er auf den Titelverteidiger Wolfgang Zacharias vom Fecht-Zentrum Berlin. Nach anfänglichem Abtasten in der ersten Kampfminute fielen dann die Treffer. Der USC-Fechter ging mit 2:0 in Führung und gewann schließlich mit 5:1. Damit hatten beide Fechter fünf Siege und eine Niederlage im Tableau zu stehen. Der Trefferindex – das Verhältnis gegebene zu erhaltene Treffer – musste entscheiden. Zacharias hatte bei 26:19 ein Plus von sieben, Dirk Müller bei 27:16 ein Plus von elf Treffern. Damit war er Berliner Meister seiner Altersklasse.