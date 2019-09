Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) "Hendrik Haack hat das Vertrauen, das die Mannschaft in ihn gesetzt hat, voll zurückgezahlt", lobte Jan Mutschler, Trainer des Fußball-Brandenburgligisten 1. FC Frankfurt, nach dem 3:2-Sieg über den MSV Neuruppin. Der gerade 18 Jahre alt gewordene Abwehrspieler sei aufgrund der personellen Situation ins kalte Wasser geworfen worden. "Aber er kennt aus dem Training heraus die taktischen Abläufe. Ich habe ihm die Leistung zugetraut", ergänzt Mutschler. "Es ist ein Pfundstein des Vereins, dass die Jugend so gut ausgebildet ist."

Ansonsten zeigte sich der Trainer zufriedener als sonst. "Wir haben phasenweise das gespielt, was wir wollen: aggressiv, offensiv und nach vorn", fasst der 37-Jährige zusammen, der in der Saison 2003/04 selbst für die Neuruppiner spielte.

Vorfreude auf Pokal-Derby

Auch für den FSV Union Fürstenwalde war Mutschler kurz aufgelaufen (12/13). Die Spreestädter sind im Achtelfinale des Brandenburg-Pokals am 12. Oktober der Gegner der Frankfurter. Nach der Auslosung seien in der WhatsApp-Gruppe der Mannschaft viele Nachrichten hin und her gegangen. "Die Jungs freuen sich wahnsinnig auf die Partie, auch wenn wir klarer Außenseiter sind. In die Regionalliga würden wir auch gern hinkommen", kommentiert der FCF-Trainer das kommende Derby.