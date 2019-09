Roland Hanke

Grünheide (MOZ) Die Enttäuschung war am Ende groß bei den Grünheider Handballern und den rund 200 Zuschauern in der heimischen Löcknitzhalle. Die Gastgeber müssen nach der knappen Niederlage gegen die Lausitzer am 3. Spieltag der Oberliga Ostsee-Spree weiter auf den ersten Sieg warten. Mit dem Auftakt-Remis gegen Meister Stralsunder HV und den folgenden zwei Niederlagen sind sie 13. im Feld der 15 Mannschaften.

"Wir waren dicht dran und hatten unsere Möglichkeiten, um die Partie zu gewinnen", sagt GSV-Trainer Frank Morawetz. "Aber wir haben in solch einem engen Spiel eben diese zwei, drei Fehler zu viel gemacht. Dennoch kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie hat alles versucht."

Die Partie hatte für die Grünheider gut begonnen. Sie gingen mit einem Stück Extra-Motivation in die Begegnung, denn acht GSV-Spieler haben eine Cottbuser Vergangenheit. Dementsprechend gab es vor dem Anpfiff Gespräche zwischen den Akteuren beider Seiten und eine freundliche Begrüßung.

Auf der Platte wurde sich dann aber nichts geschenkt. Die Grünheider agierten auf Augenhöhe mit dem Lausitzer HC und lagen nach knapp 18 Minuten beim 10:9 zum wiederholten Mal in Führung. Das sollte allerdings der letzte Vorsprung für die Gastgeber bleiben. Doch sie ließen die Gäste im weiteren Spielverlauf nie wirklich weit davonziehen. So hieß es 12:14 zur Pause, wobei Kapitän Toni Büttner eine Sekunde vor der Sirene die Latte traf.

Griebsch trifft sechsmal in Folge

Das enge Spiel setzte sich auch im zweiten Abschnitt fort. Das lag zum einen an den zahlreichen Paraden von GSV-Torwart Tim Reisener sowie an Tom Griebsch, der in den ersten knapp 14 Minuten der zweiten Halbzeit sechs Tore warf, also alle Treffer für die Gastgeber. Insgesamt traf der 28-Jährige 13-mal, darunter viermal vom Siebenmeterpunkt.

Nach dem 18:19 und zwei Zwei-Minuten-Strafe für den GSV zogen die Lausitzer dreimal auf drei Tore davon – vorerst zuletzt beim 23:20 (51.) aus ihrer Sicht. Dann waren diese in Unterzahl auf dem Feld und Griebsch brachte per Siebenmeter und einem weiteren Tor die Grünheider wieder auf 22:23 (53.) heran. Jetzt war die Chance zum Ausgleich da, doch Büttner traf eine Minute später wieder nur die Latte.

Überhaupt zeigte sich im zweiten Abschnitt bei den Gastgebern, dass sie etliche Gelegenheiten zum Ausgleich durch Fehler im Angriff verspielten. "Am Ende lag das wohl auch an der nachlassenden Kraft sowie daran, dass wir auf einigen Positionen nicht wechseln konnten", erklärt Morawetz, der nach Unmutsbekundungen gegenüber den Schiedsrichtern fünf Minuten vor Schluss verwarnt wurde. Am Ende hielten die Lausitzer ihren Vorsprung, ehe Grünheides Marc-Robin Hiesener mit dem 25:27 (57.) der letzte Treffer im Spiel gelang.

Die Cottbuser, die bereits die vierte Partie bestritten, sind nach dem dritten Sieg und einer Niederlage Vierte in der Tabelle. Ganz vorn steht der HSV Insel Usedom, der den MTV Altlandsberg 35:33 bezwang.

Spitzenreiter Sonnabend zu Gast

Für die Grünheider geht es gleich mit einem Heimspiel weiter. Am Sonnabend, ab 19 Uhr, sind die Männer von der Ostsee-Insel in der Löcknitzhalle zu Gast. Vielleicht gelingt dem GSV ja dann der erste Sieg. Doch das dürfte weitaus schwerer werden als in der Begegnung mit dem Lausitzer HC Cottbus.