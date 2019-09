Mandy Oys

Oranienburg (MOZ) Heute wird ein Verkehrschaos in Oranienburg erwartet. Neben der seit Monaten andauernden Vollsperrung der Saarlandstraße wegen des Neubaus der Dropebrücke ist seit heute Morgen auch die Stralsunder Straße dicht. Die Stadt lässt den Bahnhofsvorplatz gestalten, Regenwasseranschlüsse, Gehwege und Fahrbahnen werden gebaut. Vier Wochen über wird der Knotenpunkt Stralsunder/Schulstraße deshalb gesperrt bleiben. Zwischen Willy-Brandt- und Krebststraße wird die Stralsunder zur Einbahnstraße. Die Umleitungen führen bis nach Borgsdorf.

Nicht nur für Autofahrer, auch für jene, die den öffentlichen Personennahverkehr nutzen, dürfte der tägliche Arbeitsweg deutlich länger dauern. Denn die Busse halten nicht mehr direkt am Bahnhof, die Anschlüsse an Regional- und S-Bahnen sind zum Teil nicht mehr zu schaffen.

Wer aus dem Norden nach Oranienburg fährt, hat zudem mit Teilsperrungen entlang der B 96 zu kämpfen. Am Ortsausgang Teschendorf führt eine Ausweichstrecke einspurig an der Baustelle für eine neue Mittelinsel vorbei. In Nassenheide quält sich der Verkehr seit Wochen durch die verengte B 96 wegen des Baus eine neuen Bushaltebucht. Ist die fertig wird auf der gegenüberliegenden Seite weitergebaut.

Außerdem ist die A 10 bei Oberkrämer kommendes Wochenende erneut voll gesperrt, weil die Brücke über die L 17 abgerissen wird.