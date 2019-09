Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Gerade in der Uckermark sind Berufswege bei der Bundespolizei und beim Zoll interessant für junge Leute. Beide Behörden unterhalten im Nordkreis eigene große Dienststellen.

Hier geht es um die Sicherung des künftigen Nachwuchses in verschiedensten Richtungen und Einsatzbereichen. Die Bundespolizei hat eine eigene Inspektion in Angermünde auf dem Gewerbegebiet. Der Zoll besitzt eine Dienststelle direkt in der Schwedter Innenstadt.

Jetzt werden unterschiedliche Karrierewege und Berufsmöglichkeiten bei Zoll und Bundespolizei jungen Leuten aus den Kreisen Uckermark und Barnim vorgestellt. Eine Veranstaltung dazu findet am 17. September im Berufsinformationszentrum der Arbeitsagentur Eberswalde statt. Astrid Pinz vom Hauptzollamt Frankfurt (Oder) gibt mit ihrem Vortrag um 14.30 Uhr einen Überblick zu Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten beim Zoll.

Der sich um 15.30 Uhr anschließende Vortrag von Hans-Harald Grandt von der Bundespolizeiakademie Frankfurt (Oder) befasst sich mit Karrierewegen bei der Bundespolizei.

Interessierte Jugendliche sind – gern auch mit ihren Eltern – zu dieser Informationsveranstaltung eingeladen.

Weitere Informationen dazu unter Telefon 03334 374666. Das Berufsinformationszentrum (BiZ) der Arbeitsagentur Eberswalde befindet sich in Eberswalde in der Bergerstraße 30.