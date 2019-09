mm

Eberswalde Comedy und Illusionen waren dem Publikum von Guten Morgen Eberswalde am Samstagvormittag versprochen worden und FiLu löste dieses Versprechen ein. Die Bühne diesmal in der Friedrich-Ebert-Straße, um im Anschluss eine Bebauung der Wiese vor der Hochschulbibliothek zu diskutieren. Die Besucher auf Bänken davor. Wer in der ersten Reihe saß, kam in die Verlegenheit mitzumachen und FiLu bei seinen Zaubertricks zu assistieren. Das Publikum verfiel dem Charme des Alleinunterhalters. Kinder wie Erwachsene belohnten ihn mit viel Applaus.