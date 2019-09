Andrea Linne

Bernau (MOZ) Die Musikschule Barnim verabschiedet Ende September ihren langjährigen Leiter Christian Schommartz. Wie der Landkreis informiert, wechselt der Chef der Einrichtung nach Berlin. Er übernimmt nun eine Musikschule in Berlin Steglitz und Zehlendorf.

Zuletzt hatte es um Schommartz, der seit 1997 Lehrer an der Musikschule Barnim war und später 15 Jahre als Chef agierte, auch Diskussionen in der Öffentlichkeit gegeben. Langjährige Mitarbeiter verließen die Einrichtung, nachdem Mediationen gescheitert waren. Ein Teil der Lehrerschaft wechselte zur Neuen Musikschule Bernau, inzwischen auch mit einer Zweigstelle in Panketal. Vor allem Wertschätzung für geleistete Arbeit vermissten die Mitarbeiter.

Der Landkreis würdigt die Verdienste von Schommartz, Jahrgang `67. Unter seiner Ägide seien das Musikschulfestival "Sound City" sowie der Wettbewerb "Jugend musiziert" aufgeblüht. Die Einrichtung nehme einen wichtigen Platz in der Kulturlandschaft im Barnim ein.