Emotionale Momente: Vor den ehemaligen Zwangsarbeiter-Baracken in Basdorf, in denen auch Georges Brassens als Zwangsarbeiter untergebracht war, sang Agata Paulina Clasen vom Duo "Schwester" ein Lied über Zwangsarbeit in ihrem familiären Umfeld vor. Diesem emotionalen Moment des Festivals konnten sich auch Zuhörer nicht entziehen. © Foto: Klaus Kleinmann