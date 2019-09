Matthiasl Wagner

Eberswalde Freitag, der 13. muss kein Unglückstag sein. Die Eberswalder Shoppingnacht war dafür ein gutes Beispiel. Gott sei Dank, könnte man sagen, denn die Austragung der traditionellen Veranstaltung erwies sich in diesem Jahr als nicht selbstverständlich. Federführend war diesmal nicht der Verein Altstadtbummel, sondern Einzelhändlerin Dana Kasch (kokada fashion im Altstadtcarrée). "Einen solchen Höhepunkt im Geschäftsjahr darf man nicht ausfallen lassen", meinte die Geschäftsfrau. Die Innenstadt kann immerhin auf 15 erfolgreiche Mitternachtsshoppings verweisen.

Doch manchmal sind ein wenig mehr Atem und Ausdauer vonnöten, um eine gute Sache am Leben zu erhalten. Und dafür braucht es Engagement und Begeisterung. Beides hat Dana Kasch im Überfluss. Deshalb durften sich die Eberswalder auf das seit vielen Jahren beliebte und stets gut besuchte Mitternachtsshopping freuen. Nur heißt es ab sofort Shoppingnacht, weil bereits um 23 Uhr Schluss war.

Anders als in den Vorjahren stand die Nacht diesmal unter keinem Motto. Dennoch warteten zahlreiche Höhepunkte. Allen voran die beliebte Modenschau vom Modeexpress No. 1 in Zusammenarbeit mit Herrenausstatter Olaf Lerch, Lederwaren Pommerening sowie Uhren & Schmuck Kannewurf an der Friedrich-Ebert-Straße. Der zum Catwalk umfunktionierte Bürgersteig erwies sich einmal mehr als absoluter Publikumsmagnet.

In der Buchhandlung Mahler umwehte die Ankommenden französisches Flair und Musik. In der Rathauspassage gab es eine Ausstellung zum Deutschen Bundestag zu bestaunen. Im Schuhhaus Grimm durfte DJ Jogi nicht fehlen und wie immer präsentierte sich auch Optic Ortel als Anziehungspunkt.

Neu war in diesem Jahr die mehrfache Beteiligung gastronomischer Einrichtungen. So gab es im Café Gustav am Markt Livemusik, Mundtshof wartete mit Langosch auf und im Matisse durften sich die Besucher auf Burger und Musik freuen. "Kommen, einkaufen und genießen" so hätte das Motto lauten können.