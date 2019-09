Thomas Berger

Prötzel So viele waren es noch nie: 43 Fahrzeuge, das als Schlusslicht fahrende Polizeiauto mitgezählt, waren es diesmal beim besonders imposanten Umzug zum Erntefest von Sternebeck und Harnekop. Seit Jahren feiern die beiden Prötzeler Ortsteile gemeinsam dieses Event, abwechselnd da und dort. Diesmal war einmal mehr Harnekop als Gastgeber dran und nicht nur dessen neue Ortsvorsteherin Carola Damaszek glücklich über den sehr gelungenen Tag. Im Dreierbund mit ihrem ebenfalls neuen Sternebecker Amtskollegen Dirk Hartwig und Gemeindevertreterin Heidi Leppin hielt sie die Fäden in der Hand. Traditionsgemäß wurden alle Umzugsteilnehmer am Festplatz einzeln begrüßt und gewürdigt. Während Hartwig am Mikro die kurze Vorstellung der betagten oder modernen Trecker oftmals samt geschmückten und mit einer munteren Fuhre beladenen Hänger übernahm, überreichten die beiden Frauen die Geschenke.

Am lautesten tuckerte der Lanz Bulldog von Bernd Emmerling aus Haselberg, bei dem zudem scheinbar jede einzelne Schraube glänzte, der "Klucken"-Transport reihte sich ebenso ein wie das Gefährt des Fördervereins Dorfkirche Harnekop mit Plakat vorne an der Gabel. An einem der größten Trecker baumelte wiederum hinten als spezielle Deko das alte Ortsschild aus DDR-Zeiten, noch mit "Bezirk Frankfurt/Oder". Tombola, diverse Stände, Kinderprogramm und Konzert des Schulzendorfer Blasorchesters warteten auf dem Platz. Begrüßt wurden auf der von der Euroregion geförderten Veranstaltung ebenfalls die Gäste der polnischen Partnergemeinde Bodaniec. Auch das Gewicht eines Kürbisses war zu schätzen.

Zum Glück ist der ehemalige Gutshof in Prädikow ausreichend groß – trotz des noch einmal größeren Andrangs war beim Hof- und Dorffest damit genügend Platz für alle da, ohne dass Gedränge entstand. So hatten die vielen Kinder nicht nur auf der Hüpfburg ihren Spaß, sondern versuchten sich auch einige Mädchen auf der Slagline zu halten, einem zwischen zwei Bäumen gespannten Doppelseil. Nebenan die Stände mit den kulinarischen Angeboten von Kaffee und Kuchen über Erbsensuppe aus dem großen Topf bis zu Grillwurst.

Die Begrüßung hatten Ortsvorsteher Andreas Behnen sowie Julia Paaß für die gastgebende Hofgemeinschaft vorgenommen. Es ist nun das dritte Mal, dass diese und der Verein Prädikower Kultur und Landleben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam an dieser Stelle eingeladen hatten. Nicht zuletzt abermals ein starkes Signal der Verbundenheit zwischen allen Alteingesessenen und den Neubürgern, mögen diese vereinzelt schon hier wohnen oder vorerst noch mit einem Bein in Berlin verankert sein.

Eine Bürgermeisterin dirigiert

Simona Koß, nunmehr auch Prötzeler Bürgermeisterin, traf wenig später nach ihrem Pflicht-Abstecher zum Sternebecker-Harnekoper Erntefest ein, um ihres zusätzlichen Amtes als Dirigentin der Prädikower Sangesfreunde zu walten. Dieser kleine Hobbychor, der sich alle zwei Wochen zum Proben trifft, hat sich vor allem den alten Volksliedern verschrieben. "Es zogen auf sonnigen Wegen", "Das Wandern ist des Müllers Lust" und ein paar weitere erklangen nun auf der Bühne im ehemaligen Eckspeicher. Mittendrin, musikalisch damit ganz passend eingerahmt, eine Passage aus den "Wanderungen" Fontanes. Der nun 200-Jährige hatte damals auch in Prädikow Station eingelegt, schrieb von der alten Ulmenallee, die die lange das Dorf prägenden Gutsherren von Barfus angelegt hatten, und natürlich der Kirche.

Mit einem vielbeklatschten Auftritt brachten sich ebenfalls die Prädikower Kinder ein. Erst ließen sie die Affenbande auf der Suche nach der Kokosnuss durch den Wald rasen, danach bahnte sich zum nächsten Tanzlied ein gebastelter Papp-Flieger seinen Weg über die Bühne.