Uwe Spranger

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Der Andrang bei der vierten Auflage der kommunalen Veranstaltung zum Thema Sicherheit hielt sich in Grenzen. Das mag daran liegen, dass viele Bürger die Ansicht teilen, die auch Jürgen Schirrmeister, Leiter der Prävention bei der Polizeiinspektion Märkisch-Oderland, am Freitagabend äußerte: Man lebe in der Gemeinde "sehr, sehr sicher", betonte er. Auch wenn im Jahresvergleich von 2017 und 2018 – die Statistik vom laufenden Jahr liegt ja noch nicht vor – die Zahl der Straftaten im Ort von 749 auf 932 gestiegen ist. Fast verdoppelt hätten sich insbesondere Betrugsfälle (von 132 auf 230) sowie Fälschungen bzw. Vermögensdelikte (160/298), was er als "massives Problem" bezeichnete.

Höchste Beute 350 000 Euo

Dies setze sich fort, machte er mit Beispielen deutlich. So sei im Juli 2019 ein Senior aus dem Ort um rund 350 000 Euro gebracht worden, die höchste Beutesumme bei Vorfällen dieser Art in der Region. Er hatte sich von falschen Beamten am Telefon wegen seines vermeintlich unterwanderten Kreditinstituts verleiten lassen, sein Geld in Gold umzutauschen und dieses zur Verwahrung an Unbekannte übergeben. Mit dem sogenannten Enkeltrick, bei dem sich Anrufer als Nachkomme oder andere Verwandte ausgeben und angeblich Geld für eine Notlage benötigen, habe ein Ganove 50 000 Euro im Ort erbeutet, und reisende "Handwerker", die am Gartenzaun ihre Dienste zuerst für wenig Geld anbieten und dann richtig abkassieren, rund 12 000 Euro. Der Polizeihauptkommissar riet, sich nicht auf Haustürgeschäfte einzulassen, nach Anrufen das Gespräch mit Vertrauenspersonen zu suchen und nie Geld an Unbekannte zu übergeben. Die Polizei würde nie bei Bürgern zu Hause anrufen. Zumeist seien ältere Personen betroffen, aber auch jüngere würden in Fallen tappen, machte er klar.

Im Fokus standen beim Sicherheitstag überdies Fahrraddiebstähle. 2017 seien 116 Fälle angezeigt worden, in denen gesicherte Räder entwendet wurden, im Folgejahr 93. Hinzu kommt jeweils ein halbes Dutzend Drahtesel, das nicht angeschlossen war. Die Bandbreite der Täter sei groß, vom Jugendlichen, der nach der Party vom Bahnhof schneller nach Hause wolle, bis zum Hehler, der das Rad anschließend verhökert. Banden seien eher nicht aktiv, die Diebe meist unauffällig, sagte Schirrmeister. Wichtig sei, bei verdächtigen Beobachtungen die Polizei zu verständigen und hinterher eine möglichst gute Beschreibung von Rad und Person abgeben zu können. Die Aufklärungsquote in dem Bereich liege bei etwa 20 Prozent und sei recht gut. Hilfreich sei eine Codierung, denn dann könne bei Kontrollen das Rad einem Eigentümer zugeordnet werden. Bis zu 700 Bürger nähmen jährlich das kostenlose Codier-Angebot der Polizei wahr. "Da ist noch Luft nach oben", so Schirrmeister.

Er stellte bei der Gelegenheit seinen Kollegen Rüdiger Wantzlöben vor, der Hausbesitzer vor Ort besucht, Sicherheitslücken aufspürt und firmenneutral berät – kostenlos. Prinzipiell helfe alles, was es Dieben schwerer mache, hieß es. Und der "wachsame Nachbar", der die Personen im Umfeld kenne, sei Gold wert. Denn die meisten Einbrüche passierten nicht nachts. Ein Zuhörer hatte indes erst vor kurzem andere Erfahrungen gemacht, war durch Geräusche wach geworden und hatte sich bemerkbar gemacht und die Polizei gerufen. "Alles richtig", bescheinigte Schirrmeister. Die Einbrecher flohen, wurden nicht gefasst. Jeder fünfte Dieb werde aber im Bereich der Inspektion Märkisch-Oderland dingfest gemacht, so der Polizist.