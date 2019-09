Elisabeth Heise-Glass (Foto) und ihre Kinder Clara Shizuko Heise und Constantin Philipp Heise spielten in der St.-Marien-Kirche "Bach im Fluss – Abendmusik in der Ausstellung". © Foto: michael benk

Um Flügelwesen in Gedichten und Liedern ging es in der Stadt- und Regionalbibliothek. © Foto: michael benk

Auch alle Ausstellungen in den teilnehmenden Häusern konnten kostenfrei besichtigt werden, so auch die Dauerausstellung zur Stadt- und Regionalgeschichte im Museum Viadrina. © Foto: michael benk

Frankfurt (MOZ) So "viele schöne Grafiken zum Thema von interessanten Künstlern" haben Heike Woitke aus Mallnow am Freitag ins Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst gelockt. Nach der Arbeit in Hangelsberg kam sie extra nach Frankfurt, um die Ausstellung "Kriege und Krisen im 20. Jahrhundert" anzuschauen. Welche weiteren Programmpunkte der 19. Kurzen Nacht der Frankfurter Museen sie mitnehmen wollte, wusste sie am frühen Abend noch nicht.

Elisabeth und Bernd Neubauer aus Frankfurt hingegen steuerten alle fünf Programmpunkte an. "Man nimmt Sachen wahr, für die man sonst keine Zeit hat", sagte Elisabeth Neubauer. Sie freute sich, dass die Veranstaltung so gut angenommen wurde. "Alles voll", sagte auch ihr Mann und schaute in die Richtung, in der das Theater Frankfurt gerade "Das Krokodil" aufführte. Neben den Ausstellungen gab es Künstlergespräche im Kleist-Museum, Musik in der Marienkirche und im Museum Viadrina, Theater in der Rathaushalle und Geschichten und Gedichte in der Stadt- und Regionalbibliothek zu erleben. "Man kann sich einfach mal den Sachen hingeben", fand Bernd Neubauer, und Dingen eine Chance geben, die man sich sonst vielleicht nicht anschauen würde. Die Berührungsängste, auch für weniger kunstaffine Menschen, seien geringer.

Aus dem Garten ins Museum

Das Ehepaar Jahn aus Frankfurt kam direkt aus dem Garten zur Kurzen Nacht der Museen. Wenn sie in der Stadt sind, gehen sie jedes Mal zu der Veranstaltung. "Es ist auch mal etwas ganz anderes, wenn es Theateraufführungen gibt oder Musik in Museen gespielt wird. Das ist toll", fanden sie. Heike Woitke hatte sich sehr kurzfristig entschieden, zu kommen. "Ich freue mich, dass ich das noch gemacht habe, nach so einem Arbeitstag. Das ist ein tolles Angebot", sagte sie.