Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Eine Zahl will Moderatorin Clara Himmel nicht unerwähnt lassen. Es sind die mehr als 150 Ehrenamtlichen.

"Ohne sie wäre die Veranstaltung nicht ansatzweise möglich", sagt sie. Die Helfer sind für den reibungslosen Ablauf des 13. Stadtlaufes wichtig. Die aufwändige Veranstaltung sei auch nach so vielen Jahren kein Selbstläufer, macht René Hoffmann von den Partnern für Gesundheit deutlich. Der Organisator ist erleichtert, dass Nummer 13 so gut lief. Wieder hatte das Ereignis Läufer bis weit über die Stadtgrenzen hinaus angezogen. 2455 Startmeldungen sind haushoher Rekord. 2208 Anmeldungen waren es im vergangenen Jahr, als erstmals die 2000er-Marke geknackt werden konnte. Demnach kamen auch deutlich mehr ins Ziel: 2203 – ebenfalls so viel wie noch nie. Ein Teil der Startgelder in den zehn Laufkategorien wird für gute Zwecke gespendet.