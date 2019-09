Direkt am Anfang ihres Besuches im Kleist Forum blieben Mathias Röger und sein vierjähriger Sohn Julian am Bastelstand hängen. Ein Flugzeug aus Holz entstand dabei. "Hoch hinaus" war das Motto beim Tag der offenen Tür. © Foto: Lisa Mahlke

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Basteln stand bei den vielen Kindern, die am Sonnabend zum Tag der offenen Tür ins Kleist Forum kamen, hoch im Kurs. Mathias Röger und sein vierjähriger Sohn Julian blieben direkt am Anfang, nach einer Portion kostenloser Zuckerwatte zur Stärkung, am Bastelstand hängen. Ein Flugzeug aus Holz ließen Vater und Sohn in Teamarbeit entstehen. Mit seinen beiden Kindern war der Frankfurter schon mal beim Familienmusical "Der Traumzauberbaum" im Kleist Forum. Zum Kennenlernen nutzte er den Tag der offenen Tür also nicht. Eher als Familiennachmittag.

Das war auch bei Anja Schade und ihren vier Töchtern so. Zwar schauten sie sich Tanzaufführungen und das Schattentheater "Die 3 Schweinchen" an. "Aber sie basteln lieber", erzählte die Frankfurterin. Beim Workshop der Scuraluna Schattenbühne Berlin bastelte die ganze Familie Schattenfiguren, die sie direkt ausprobierten. "Das ist eine ganz einfache Ikea-Schreibtischlampe, die haben viele schon zu Hause", erklärte Maik Zöllner die Konstruktion aus einer kleinen Kofferbühne und Lampe. Eine richtige Bühne brauche es zu Hause gar nicht. Man richtet den Spot einfach auf die Wand oder ein Bettlaken, erklärte er. "Außerdem geht es auch darum, eine Vorstellung davon zu bekommen, wie funktioniert das überhaupt, bewegte Bilder zu erzeugen mit ganz einfachen Mitteln." Spielerisch lernten die Kinder außerdem etwas über Physik, über Licht und Schatten.

Vier Stunden standen die Türen offen. "Man muss schon pünktlich kommen, dass man alles machen kann", erzählte die in Frankfurt lebende Ukrainerin Mariia. Ihre fünfjährige Tochter fuhr mit dem Kinderzug, probierte Kostüme an, drehte am Glücksrad, bastelte einen kleinen Heißluftballon. "Wahrscheinlich wären wir zu Hause nicht auf die Idee gekommen oder hätten das einfacher gebastelt." Sie betonte, dass das Angebot beim Tag der offenen Tür jedes Jahr anders sei.

Neue Spielzeit eingeleitet

Und jedes Jahr kämen mehr Besucher, erzählte der künstlerische Leiter Florian Vogel. Über 2000 waren es diesmal. "Ich bin super zufrieden." Den Mitarbeitern, zu erkennen an Kleist-Forum-Shirts, wurde viel positives Feedback über den abwechslungsreichen Tag entgegengebracht. "Ich habe nur glückliche Gesichter gesehen", so Vogel – darunter auch viele neue Gesichter. Familien hätten einen schönen Nachmittag verbringen können, ohne viel Geld auszugeben. Es gab Trampolinshows, Lichtakrobatik, Schwarzlichttheater. Gut weg gingen die neuen Spielzeitbücher. Florian Vogel freut sich bereits auf Don Giovanni Ende des Monats und auf die Kleist-Festtage.

Auch Staatsorchester und Konzerthalle luden am Wochenende zum Tag der offenen Tür. Eine Bilderseite von dem Fest finden Sie morgen im Stadtboten.