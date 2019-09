MOZ

Storkow Zum 30. Mal hat die Initiativgruppe Internierungslager Jamlitz am Sonnabend an das Leiden und den Tod der im sowjetischen Speziallager Nr. 6 von 1945 bis 1947 inhaftierten Frauen, Männer und Jugendlichen erinnert. Zur jährlichen Gedenkveranstaltung auf dem Jamlitzer Waldfriedhof ist zudem der Häftlinge und Toten des ehemaligen KZ-Außenlagers Lieberose gedacht worden. Unter den rund 200 Teilnehmern der Gedenkveranstaltung befanden sich noch zehn ehemalige Häftlinge in Begleitung ihrer Angehörigen. Auch Dahme-Spreewald-Landrat Stephan Loge nahm an der Kranzniederlegung teil. Loge: "Die Gedenkorte Jamlitz und Lieberose mahnen uns mit ihren unheilvollen Geschichtskapiteln, wie fundamental der Erhalt von Freiheit, Menschenrechten und Demokratie in einer Gesellschaft ist und bleiben somit für unsere Erinnerungskultur weit über die Grenzen unseres Landkreises hinaus bedeutsam."

Nach dem Niederlegen der Kränze an den Massengräbern auf dem Jamlitzer Waldfriedhof richteten die offiziellen Gedenkredner ihre teils emotionalen Ansprachen an die Gäste. Der Begrüßungsrede von Michaela Kossatz-Reinke, Vorsitzende der Initiativgruppe Internierungslager Jamlitz, folgten unter anderem Grußworte von Axel Drecoll, Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, und Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch. "Das Gedenken heute ist auch ein Auftrag in die Zukunft: Die Geschichtsvermittlung steht mit zunehmenden Abstand zu den Geschehnissen vor neuen Herausforderungen. Deswegen müssen wir Wege und Formen haben, wie wir auch künftigen Generationen das Geschehen hier in Jamlitz vermitteln können", so die Ministerin.

KZ und Speziallager an einem Ort

Künstlerisch umrahmt wurde die Gedenkfeierstunde durch die Liedertafel Lübben, den Trompetensolisten Sören Liedke und den Blechbläserchor Lieberose. Bereits am Vormittag hatte in der evangelischen Landkirche Lieberose ein Gedenkgottesdienst mit dem Straupitzer Pfarrer Christoph Hanke stattgefunden.

Der sowjetische Geheimdienst NKWD errichtete ab Mai 1945 in der Sowjetischen Besatzungszone zehn Speziallager, in denen überwiegend deutsche Zivilisten festgesetzt wurden. Das Speziallager Nr. 6 befand sich seit Mai 1945 zunächst in Frankfurt (Oder) und wurde im September 1945 auf das Gelände des früheren nationalsozialistischen KZ-Außenlagers Lieberose verlegt. Zu den Inhaftierten gehörten neben unbelasteten deutschen Zivilisten, sowjetischen und polnischen Staatsbürgern auch zahlreiche Funktionsträger der NSDAP und anderer NS-Organisationen. Bis zu seiner Auflösung im April 1947 wurden dort mehr als 10 000 Menschen inhaftiert, rund 3 400 von ihnen starben an den katastrophalen Haftbedingungen.