Janet Neiser

Eisenhüttenstadt Applaus ist zu hören, als der erste Ton aus dem Horn kommt. Jetzt hat alles gestimmt: Die Lippenspannung, das Luftvolumen. Ganz stolz lächelt das Mädchen die Mama an, die alles mit dem Handy aufnimmt. Eine Premiere, die der Tag der offenen Tür an der Musikschule in Eisenhüttenstadt ermöglicht. Vor allem in den ersten zwei Stunden ist die Resonanz groß. Da schauen sich viele Kinder mit ihren Eltern in den mittlerweile denkmalgeschützten Räumlichkeiten des ehemaligen Pionierhauses um.

Der Blick geht nach Polen

Manche Musikschüler haben ein kleines Programm vorbereitet, zeigen, was sie schon gelernt haben und was ihnen offensichtlich so viel Freude bereitet, dass sie immer wieder zum Unterricht kommen.

Auch Lucas schaut am Sonnabend in der Musikschule vorbei. "Er spielt bereits Trompete", erzählt sein Vater Jan Fleischer, denn der Junge ist gerade schwer beschäftigt. Er probiert sich am Schlagzeug aus, wo Sebastian Bielski ihm ein paar gute Tipps gibt. Der Zehnjährige ist konzentriert und hat Spaß, das sieht jeder. Ob er sich vorstellen kann, dass der Sohn bald ein zweites Instrument lernt? Der Vater zögert: "Trompete kann er auch zu Hause üben. Mit einem Schlagzeug geht das nicht so leicht." Es bleibt also abzuwarten, ob Sebastian Bielski bald einen weiteren Schüler hat.

Der Schlagzeuglehrer stammt aus Polen, ist seit etwa vier Jahren an der Musikschule beschäftigt. Und für Irene Staemmler, die Standortleiterin, ist klar, dass es künftig wohl noch mehr polnische Musikschullehrer geben wird. "Wir müssen den Blick dorthin richten. Wir haben ein echtes Fachkräfteproblem." Und zwar nicht erst seit gestern. Derzeit lernen an der vom Landkreis Oder-Spree getragenen Musikschule in der Stahlstadt 370 Schüler – Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus der Stadt und dem Umland. Unterrichtet werden sie von sechs Festangestellten und zwölf Honorarkräften.

"Es ist gut, dass der Landkreis das Honorar für die Honorarkräfte mit diesem Schuljahr erhöht hat", betont Irene Staemmler. Das sei anderswo auch geschehen. Ansonsten hätte man kaum eine Chance gehabt, überhaupt Lehrkräfte zu finden und zu halten. Hinzu komme, dass Schulen das Musikschul-Personal abwerben, weil auch dort Mangel an Lehrkräften herrscht. Licht am Ende des Tunnels sieht die Standortleiterin momentan nicht wirklich, zumal aus dem Kollegium bald einige altersbedingt ausscheiden werden. "Das ist dann immer ein herber Verlust", betont Irene Staemmler. Den Kopf in den Sand zu stecken, kommt dennoch nicht infrage.

Die Schule geht zu den Kindern

Es gibt außerdem auch Positives zu berichten am Tag der offenen Tür. Beispielsweise von einer Kooperation mit der Grundschule "Erich Weinert". Dort hat die Musikschule vor zwei Jahren eine Streicherklasse eröffnet. Ein Projekt, das sich offensichtlich bewährt hat, denn es bleibt nicht bei dieser einen Klasse. "Da kommen Kinder mit Instrumenten in Berührung, die das ansonsten nie gemacht hätten", glaubt Jeannette Müller, die seit Mitte der 1980er-Jahre Streicher unterrichtet. Einmal in der Woche werden in der Grundschule Geige, Cello und Kontrabass unter die Lupe genommen und der ein oder andere Ton entlockt. Ermöglicht wird das Projekt durch den Kreis und den Schulförderverein.

Überhaupt geht die Musikschule neue Wege: "Wir gehen vermehrt in die Schulen", erklärt Irene Staemmler. Man wartet also nicht mehr nur auf Schüler, sondern sucht sie selbst auf. Beispielsweise in der Fünfeichener Grundschule ist regelmäßig ein Kollege vor Ort, eine Art Außenstelle der Musikschule also.