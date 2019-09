Hajo Zenker

Berlin (MOZ) Viele Deutsche fürchten sich vor Behandlungsfehlern. Patientenschützer beklagen fehlende Verbesserungen bei der Sicherheit.

Das ist wirklich der Horror: Eine Schere, die nach der Operation im Bauchraum vergessen wird. Das falsche Organ, das entnommen wird, der falsche Patient, der operiert wird, das falsche Medikament, das verordnet wird, die falsche Diagnose, die gestellt wird. Behandlungsfehler gibt es zu Tausenden.

Jahr für Jahr sterben nach Angaben des Aktionsbündnisses Patientensicherheit (APS), zu dem Krankenkassen, Ärztekammern, Kliniken, Apothekerverbände und Patientenorganisationen gehören, 20 000 Menschen in deutschen Krankenhäusern an vermeidbaren Fehlern. Daran habe sich seit zwei Jahrzehnten nichts geändert, beklagt die APS-Vorsitzende Hedwig François-Kettner die Lage. Bis zu 800 000 weitere Patienten müssten wegen "vermeidbarer unerwünschter Ereignisse" unnötig leiden. Und das sorgt bei den Patienten für Ängste: Jede dritte Frau und jeder vierte Mann hat Angst vor einer stationären Behandlung, so das Ergebnis einer Forsa-Umfrage. Die wurde von der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) im Vorfeld des vom APS initiierten 1. Welttages der Patientensicherheit in Auftrag geben, der morgen stattfindet.

Jeder dritte Befragte begründet demnach seine Ängste sogar mit eigenen schlechten Erfahrungen. Ein großes Thema sind für die Deutschen offensichtlich Krankenhauskeime: 81 Prozent derjenigen, die Sorgen vor einer stationären Behandlung haben, befürchten, sich mit solchen Erregern in Kliniken anzustecken. Jeder Zweite sorgt sich vor der Notwendigkeit einer erneuten Operation und Komplikationen bei der Narkose. Auch eine mögliche schlechte Wundheilung und mangelhafte Qualität der verwendeten Medizinprodukte spielen für jeden Zweiten eine Rolle. Vergessenes OP-Besteck im Körper und Medikamenten-Unverträglichkeit sind für jeden Dritten ein Grund, sich Sorgen zu machen.

Entsprechend groß ist das Informationsbedürfnis bei einem bevorstehenden Klinikaufenthalt. Immerhin 84 Prozent aller Befragten würden sich zuvor genauer über Krankheitsbild, Behandlungsmethode und das jeweilige Krankenhaus informieren. Auch hier sind es die Frauen, die einen erhöhten Informationsbedarf haben. Für acht von zehn Patienten ist laut der Umfrage der behandelnde Arzt erster Ansprechpartner bei Fragen rund um die stationäre Behandlung. Drei Viertel der Befragten würde zudem das Internet für die Recherche nutzen.

Patienten fühlten sich, sagt APS-Chefin Hedwig François-Kettner, häufig "ausgeliefert, hilflos, ängstlich oder wütend". Ein "Weiter so" dürfe es deshalb nicht geben.