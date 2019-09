Ruth Buder

Storkow Das Ambiente rund um die Burg Storkow könnte nicht schöner sein. Schon zum zehnten Mal fand dort am Sonntag das Hoffest statt, das hunderte Menschen anlockte. "Wir sind das erste Mal hier und total überrascht", sagt Birgit Ristan aus Wildau, die gerade bei Nadine Heidenreich ein Gewürz kauft: Whisky-Rauch-Pfeffer. Auch Nadine Heidenreich ist mit ihrem "Pickers Place"-Stand das erste Mal dabei. "Wunderbar hier. So viele Feste gibt es nicht, wo es so schön ist", lobt die Fredersdorferin, die von den Organisatoren angesprochen wurde. Dass die Stände originell und authentisch sind, darauf legen Burgdirektor Andreas Kodalla und seine Mitarbeiterinnen Jenny Jürgens und Stefanie Lemcke großen Wert. "Unser Ziel ist es immer, uns von anderen Festen abzuheben. Das hat sich in den zehn Jahren herumgesprochen", meint Jenny Jürgens mit Blick auf das volle Haus. Es gibt nur Handgemachtes, Bio-Produkte, Spezielles und Originelles. Zum Beispiel den Birkensaft aus Russland am Stand von "naturgesund" aus Petershagen, der die Verdauung fördern soll. Oder die "Landschätze" von Claudia Hinz aus Münchehofe, die mit selbstgemachten Eintöpfen, Kompotten und Marmeladen angereist war. "Am besten gehen meine Rouladen", lacht die 57-jährige Köchin. Das erste Mal dabei sind auch die Modedesignerinnen Sigrid Münzberg und Kerstin Berner aus Berlin, die aus alten Sachen Neues machen. Wie das geht, zeigt Sigrid Münzberg an ihrem Leinenkleid, das sie aus vier Herrenhemden gezaubert hat. Weil die Frauen keine Nähmaschinen dabei haben, werden nur Bänder und Traumfänger, gefertigt. An einem anderen Stand rührt sich die leicht erkältete Nadine Geyer aus Leipzig unter Anleitung von Sarah Mamerow vom Besucherzentrum Dahme-Heideseen einen Hustensirup an. Hinein kommen ein aus Thymian und Vogelknöterich selbstgemachter Kräuteressig und Honig. Wer möchte, kann sich am Stand der LAG Märkische Seen einen Kalender für das nächste Jahr kaufen. Er zeigt zwölf von Inka Lumer gemalte Aquarelle mit alten Bäumen unter dem Motto "Veteranen mit Rinde". Die Besucher, die rund um die Burg flanieren, finden Getöpfertes, Genähtes, Gestricktes, Gefilztes, Seifen, Honig, Kissen, Schals und schöne Blumenangebote für die Herbstdekoration. Und es gibt auch lustige Schildchen für Haus und Garten zu kaufen. Ein Spruch kommt besonders gut an: "Omas sind wie Mamas mit Puderzucker". Wer Glück hat, findet auf dem Burghof noch ein Plätzchen, um seinen frischgebackenen Hefekuchen, deftigen Sauerbraten oder eine knackige Büffelbratwurst bei einem bunten Bühnenprogramm zu genießen. Die Beine ausruhen konnten die Besucher auch bei den Treckerfahrten, die die Schlepperfreunde aus Philadelphia anboten. Das ganze Treiben beobachteten am Eingang die Torwächter durch den Schlitz ihres Ritterhelms. "Wir machen alle halbe Stunde Wachwechsel", sagt Paul Ketel auf die Frage, wie lange man das Stillstehen in Ritterkluft aushält. Er gehört zu der Berliner Rittergilde, die mit den Storkower Gefährten der Nacht befreundet sind. Auch sie fehlten beim Hoffest natürlich nicht.