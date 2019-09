Bärbel Kraemer

Bad Belzig Lennart Kahn von der Firma "good-old-hifi" sucht einen Mitarbeiter, der Freude am reparieren von analoger Hi-Fi Klassiker aus Japan hat. Der Geschäftsmann aus Niemegk gehört zu den 60 Unternehmen, die am Sonnabend im Rahmen der Messe für Ausbildung und Beruf in der Bad Belziger Albert-Baur-Halle Ausbildungs- und Arbeitsplatzangebote sowie Informationen zu Studiengängen und Qualifizierungen vorstellten und damit um Mitarbeiter für ihre Firmen warben.

Punkt 10.00 Uhr wurde die von Jutta Gehrke und Volker Wernsdorf vom Verein für Arbeit und Leben (VAL) organisierte Messe eröffnet. In mittlerweile 20. Auflage stattfindend, hatte sich Staatssekretär Hendrik Fischer vom Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg am Vormittag nach Bad Belzig aufgemacht, um die Messe zu besuchen.

Während der Eröffnung sagte er: "Unsere Wirtschaft sucht ständig nach Fachkräften – in großen Firmen genauso wie im Mittelstand, im Handwerk, in der Industrie oder im Dienstleistungsbereich. Die Unternehmen mit ihren gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind es, die das wirtschaftliche Wachstum und den gesellschaftlichen Wohlstand sichern. Fachkräfte sind das Fundament unserer wirtschaftlichen Zukunft – und der Königsweg der Fachkräftesicherung ist nach wie vor die duale Ausbildung."

Nach der offiziellen Eröffnung nahm sich Hendrik Fischer viel Zeit für eine Rundgang. In den Gesprächen mit einzelnen Ausstellern wurden viele Themen erörtert und der Staatssekretär lobte das Engagement der Unternehmen, die in Sachen Nachwuchs- beziehungsweise Mitarbeiterwerbung keine Mühen scheuen und sich Jahr für Jahr auf der Messe präsentieren.

Unternehmen wie die e.dis, Victoria Einrichtungen und die Heidelberger Druckmaschinen AG sind beispielsweise bereits seit 20 Jahren bei der Messe in Bad Belzig dabei.

Fischer lobte die jährlich stattfindende Messe ferner als gute Plattform für Unternehmen und potenzielle Auszubildende und Jobsuchende, miteinander ins Gespräch zu kommen. Zumal die Möglichkeiten für Schulabgänger und die Palette der Ausbildungs- und Arbeitsplatzangebote aktuell so groß sind wie nie zuvor - vom Servicekaufmann im Luftverkehr über den staatlich anerkannten internationalen Tourismusassistent bis zu den grünen Berufen der Landwirtschaft und dem traditionsreichen Handwerk.

"Noch bis in die 2000er-Jahre hinein sind junge Brandenburgerinnen und Brandenburger reihenweise weggezogen, weil es ihnen in ihrer Heimat an Perspektiven gefehlt hat. Heute haben wir eine ganz andere Ausgangslage: Wir haben eine starke Wirtschaft in Brandenburg, eine gute Infrastruktur und eine hohe Lebensqualität", betonte der Staatssekretär.

Zur Abrundung des Messeangebotes hatten Jutta Gehrke und Volker Wernsdorf erstmals auch das Fotoatelier Ines Block eingeladen, damit Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuchende vor Ort sofort zu einem Bewerbungsfoto kamen. Das Angebot war kostenlos. Als die Messe am Nachmittag endete, zogen viele Veranstalter, Aussteller und Besucher ein positives Fazit. Ob auf die vielen geführten Gesprächen genau so viele Bewerbungen folgen, muss jedoch abgewartet werden.

Lennart Kahn hofft jedenfalls bald einen Nachfolger für seinen Vater Armin zu finden, damit der endlich seinen Ruhestand genießen kann.