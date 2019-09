Norbert Faltin

Nauen Stehende Ovationengab es auf dem Benefizkonzert im Goethe-Gymnasium (GGN) am Freitagabend. Die Schülerinnen und Schüler hatten das Konzert für die Hyvong Kinderhilfe in Vietnam organisiert. Zwei Stunden lang wurde dem Publikum ein musikalisches Potpourri geboten: Stimmgewaltige Soli, Akkordeon-Interpretationen, Stücke von bekannten Künstlern, Selbstgemachtes der Schülerband Alaska, und selbst der Klassiker "Heroes" von Altmeister David Bowie waren akustisch zu bestaunen.

Die Stühle der Aula waren bis auf den letzten Platz belegt. Für die Eintrittskarten konnten die Gäste eine frei wählbare Summe spenden. In der Pause wurde von den Schülern ein tolles Buffet vorbereitet. Am Ende des Konzerts gab es stehende Ovationen vom Publikum, die neben den musikalischen und organisatorischen Leistungen der Jugendlichen den guten Zweck des Konzerts honorierten.

Als zum Abschluss alle Künstler gemeinsam auf der Bühne John Lennons "Imagine" sangen, flossen bei einigen Gästen sogar Tränen der Rührung. "Es war ein buntes und abwechslungsreiches Programm, das uns sehr ergriffen hat. Man hat gespürt, dass die Jugendlichen mit Herz und Seele und viel Freude dabei waren.", sagte Claudia Armes nach der Vorstellung. "Diese phänomenale Veranstaltung haben die Jugendlichen komplett alleine organisiert, ohne Lehrer, ohne Eltern", betonte Schulleiter Wieland Breuer nicht ohne Stolz am Rande der Veranstaltung.

Zum Schluss kam die stolze Summe von 1.548,40 Euro zusammen, wie das Orga-Team abschließend kundtat. Zwei Drittel des Geldes sollen der Hyvong Kinderhilfe in Vietnam zugutekommen, ein Drittel ist für den Förderverein der Schule geplant. Initiatorinnen des Benefizkonzertes waren Julia, Isabelle und Laura zum Bruch sowie Luisa Böldt, ebenfalls Mitglieder der AG. Die Children for Children AG ist eine Gruppe aus Schülern und Ehemaligen des GGN, die mit vielfältigen Projekten ihren Kooperationspartner, die Kinderhilfe Hyvong in Vietnam, unterstützen. So sieht man die Ehemaligen, die die Verbindung zu ihrer Schukle auch nach dem Schulabschluss halten, u.a. auf der Nauener Hofweihnacht und auf dem Flohmarkt beim Havelpark Dallgow.

Darüber hinaus informieren die Teenager über Themen wie AIDS oder das Kampf- und Entlaubungsmittel "Agent Orange", das US-Truppen während des Vietnamkrieges eingesetzt hatten, um ganze Urwaldgebiete zu entlauben, um die Truppen des gegnerischen Vietkong zu bekämpfen, die sich dort versteckt hielten. Unter den Spätfolgen von Agent Orange leiden auch Kinder Vietnams bis heute.

Sophie Fichtel, ein Mitglied der AG, war mit dem Konzert mehr als zufrieden: "Alle, die musiziert und organisiert haben, haben gemeinsam an einem Strang gezogen, mit einem tollen Ergebnis, mit dem wir weitere Projekte anschieben werden." Wer nähere Infos zu den aktuellen Projekten der AG haben möchte, kann sie bei ihr anfordern unter sophie.fichtel@t-online.de.