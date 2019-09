Was für ein Anblick! Zahlreiche Tiere stellten sich im Rahmen der Regionalschau Westbrandenburg der Jury. © Foto: B. Kraemer

Bärbel Kraemer

Niemegk "Mama, da ist eine Kuh", ruft ein kleiner Junge an der Hand seiner Mutter und wird dabei immer schneller. Je weiter ihn seine Füße tragen, rücken immer mehr bunt gescheckte Rinder in sein Blickfeld und sorgen für strahlende Kinderaugen. Da sind kleine Kälber, riesige Ochsen und jede Menge Milchvieh, dass im Rahmen des diesjährigen Kreiserntefestes in Niemegk im Rampenlicht steht.

Der Großteil der Tiere wird in einer Ausstellung gezeigt. Nach zehn Jahren Pause findet die siebente Regionaltierschau Westbrandenburg erstmals wieder zusammen mit dem Kreiserntefest statt. Entsprechend groß ist die Resonanz. Nicht nur von Seiten der Züchter, die in Niemegk ihre Tiere präsentieren. Während der Schau am Sonnabend Nachmittag werden die besten Rinder der unterschiedlichen Kategorien prämiert. Durch den Landeskontrollverband Berlin-Brandenburg e.V. erfolgt außerdem die Auszeichnung der besten Dauerleistungskuh und aus allen Siegertieren wird die "Miss Westbrandenburg" 2019 gekürt.

Der "Tag der Landjugend" hatte indes bereits am Freitag den Start in das 23. Kreiserntefest geebnet. Rund 120 Schüler nahmen an diversen landwirtschaftlichen Projekten teil.

Im Anschluss an die am Sonnabend Vormittag ausgetragene 28. Kreismeisterschaft im Leistungspflügen wurde das Kreiserntefest am Mittag offiziell eröffnet. Mit dabei, Brandenburgs Staatssekretärin Dr. Carolin Schilde und Potsdam-Mittelmarks Landrat Wolfgang Blasig.

Dann standen die Teilnehmer des Kreisleitungspflügens noch einmal im Rampenlicht. Auf einer 100 Meter langen Strecke und unter den wachen Augen eines erfahrenen Kampfrichterteams, hatten die Teilnehmer ihr Können unter Beweis gestellt. Nach einem Punktesystem wurde unter anderem die Tiefe, die Geradheit der Furche und das gesamte Pflugbild bewertet. Neben sechs Pferde- und 13 Traktorengespannen schickte Niemegks Bierbrauer Bodo Höhne auch ein Ochsengespann auf das Feld. Die Wertung der Pferdegespanne konnte Jörg Lindemann vor Bernd Michelsdorf und Hermann Jahn für sich entscheiden. In der Traktorenwertung pflügte sich Detlef Franz vor Gerhard Willmann und Marcel Mende an die Spitze der Teilnehmer. Als bester Pflüger unter 35 Jahren qualifizierte sich wiederum Max Strubig für den im kommenden Jahr stattfindenden Bundeswettbewerb im Leistungspflügen.

Ein buntes Rahmenprogramm inklusive Markttreiben rundete das Programm ab. Viel Beachtung erfuhr auch die Erntekronenausstellung. Nachdem der Kreislandfrauenverband Potsdam-Mittelmark im Juni zum Erntekronenbinden aufgerufen hatte, konnten vier Kronen - nach altem Brauch aufwendig gebunden - auf dem Fest präsentiert werden.

Die Landfrauen ihrerseits gehörten am Festwochenende zu denen, die die Großveranstaltung mit allerlei Köstlichkeiten unterstützten. Sie brutzelten aus 200 Kilogramm Kartoffeln Kartoffelpuffer nach Hausfrauenrezept am laufenden Band.

Hannelore Störmer wiederum hatte sich aus Locktow auf den Weg nach Niemegk gemacht. "Eigentlich bin ich ja nicht mehr soviel unterwegs. Aber in Niemegk wollte ich unbedingt dabei sein", sagt die Ruheständlerin, die Landfrau mit ganzem Herzen ist. Sie packte ihr Butterfass ein und zeigte, wie einst per Hand gebuttert wurde.

Niemegks Bürgermeister Hans-Joachim Linthe lobte: "Ein solches Fest erledigt sich nicht im Selbstlauf. Es braucht viele fleißige Hände und Köpfe". Initiatoren und Veranstalter des Kreiserntefestes waren der Kreisbauern- und der Kreislandfrauenverband Potsdam-Mittelmark, der Getränkehandel Höhne, Landwirte der Region, Vereine, die Stadt und das Amt Niemegk sowie viele engagierte Bürger.

