René Wernitz

Rathenow (MOZ) Viele andere würden längst platt sein. Ein Radler aber schaffte es am frühen Sonntag, gegen 1.00 Uhr, im Vollrausch in eine Polizeikontrolle zu gelangen. Der 34-Jährige wurde in der Großen Hagenstraße aus dem Verkehr gezogen. Er pustete sich auf 2,08 Promille.

Im Unterschied zu Kraftfahrern, bei denen ab 1,1 Promille absolute Fahruntüchtigkeit vorliegt, ist diese Schwelle bei Radfahrern bei 1,6 Promille überschritten. Nun handelt es sich ebenfalls um eine Straftat, jetzt zieht definitiv § 316 des Strafgesetzbuchs ("Trunkenheit im Verkehr"). Dieser Paragraf besagt, dass Freiheitsentzug bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe die Folge sein kann. Daher wird auch der 34-jährige Radler in Rathenow zum Fall für die Staatsanwaltschaft. Die Strafanzeige gegen ihn hat die Polizei angefertigt.