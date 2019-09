Simone Weber

Rathenow Knapp 100 junge Leute sind beruflich in die Optik-Branche eingestiegen. Rathenow, Stadt der Optik, das Oberstufenzentrum Havelland, die Technische Hochschule Brandenburg (THB) sowie die Augenoptiker- und Optometristen-Innung des Landes Brandenburg haben am Donnerstag neue Azubis und Studenten begrüßt.

Während der feierlichen Begrüßung im Blauen Saal des Kulturzentrums wies Bürgermeister Ronald Seeger auf die Vielfältigkeit der Ausbildung und die späteren guten Berufschancen hin. Im sich anschließenden Vortrag von KuZ-Geschäftsführerin Bettina Götze, die auch Leiterin des Optik-Industrie-Museums in Rathenow ist, erhielten die jungen Menschen einen Überblick über die "Entstehung der deutschen optischen Industrie in Rathenow und ihre zweihundertjährige Entwicklung". 1801 hatte Johann Heinrich August Duncker die Branche begründet.

Das weitere Programm wurde in sechs Gruppen organisiert. Mit Manuela Knabe vom Tourismusverein Westhavelland ging es auf eine 45-minütige Stadtführung zu den wichtigsten Stätten der optischen Industrie. Einen Praxiseinblick erhielten die Azubis und Studenten bei der Ophthalmica Brillengläser GmbH & Co. KG Obrira, im Ausbildungszentrums der Augenoptiker- und Optometristen-Innung, bei Low Vision Rathenow und der MOM GmbH. Nach dem Mittagessen bildete eine Geo-Caching-Tour durch den Optikpark den Abschluss des Begrüßungstages.

Jedes Bundesland bildet Optik-Azubis aus. Bei den Verfahrensmechanikern gibt es nur die Standorte Rathenow im Havelland und Zwiesel im Bayerischen Wald.

"Mit 63 neuen Augenoptiker-Azubis ist die Zahl über die Jahre stetig hoch. Bei den Azubis für Verfahrensmechanik verzeichnen wir dieses Jahr mit 17 Azubis einen deutlichen Anstieg, vor allem aus dem Unternehmen ROW", erklärte OSZ-Schulleiter Eckart Vierjahn. Die Azubis erlernen ihren Beruf drei Jahre lang. Sieben Semester sind es für die jährlich um die 15 Studenten des 2016 neu an der THB eingerichteten Studiengangs Augenoptik und Optikgerätetechnik. "Theorie und Praxis ist sowohl auf Brandenburg/Havel, hier mehr Gerätetechnik, als auch auf Rathenow, mit verstärkt Augenoptik, verteilt", so der Rathenower Justus Eichstädt, seit 2017 Professor für Augenoptik und Optische Gerätetechnik an der THB. "Den Studiengang gibt es nur noch in Berlin, Jena, Aachen und München."