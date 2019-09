Sandra Euent

Schöwalde-Glien (MOZ) Der "chorus vicanorum", also der "Chor vom Dorfe kommend" unter der Leitung von Elke Wiesenberg ist ein kleines hochkarätiges Ensemble von in der Freizeit Singenden. Sein diesjähriges Sommerprogramm steht unter dem Titel "Lassen und tun – alles hat seine Zeit". Darf der Mensch - und wie - in den Lauf der Welt eingreifen? Ist es nicht besser, sich in Demut und Geduld zu üben? Was soll der Mensch lassen, was soll er tun? Diesen Fragen stellt sich der Chor musikalisch in seinem Konzert: nachdenklich, manchmal zweifelnd, ermutigend, fröhlich und auch humorvoll. Zusammen ergibt dies einen Nachmittag mit Chormusik in der unterschiedlichsten Genres und Arrangements am Sonntag, 22. September, um 16 Uhr in der Dorfkirche Schönwalde in Schönwalde-Dorf. Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte wird gebeten.