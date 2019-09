Claudia Duda

Leegebruch (MOZ) Bei Straßenbauarbeiten in der Eichenallee in Leegebruch ist am Montagvormittag die Gasleitung beschägigt worden. Gas ist ausgetreten. Das teilt Stephanie Lange von der Gemeindeverwaltung Leegebruch mit.Der Kreuzungsbereich Eichenallee/Am Luch/Karl-Marx-Straße ist gesperrt.

Sowohl Mitarbeiter des Netzbetreibers als auch anderer Hilfsorganisationen seien vor Ort um abzustimmen, welche Maßnahmen zur Instandsetzung des Gaslecks notwendig sind. In einem Sperrkreis von 50 Metern um das Leck in der Gasleitung wurden alle Gebäude evakuiert. Sowohl der Kreuzungsbereich Eichenallee/Am Luch/Karl-Marx-Straße sowie die Ersatzbrücke sind aktuell gesperrt. Die Dauer der Störung ist aktuell nicht abschätzbar.