Gabriele Herrmann

Brandenburg Draußen ist der Mond aufgegangen, fast in voller Größe. In der Sankt Gotthardtkirche in der Altstadt strahlen die Lichter blau oder gelblich-rötlich ab an die Wand oder an die hohe Decke. Die Treppe zur ehemaligen Bibliothek ist in ein leuchtendes Rot getaucht. Rund um den Altar erhellen die Kerzen den Raum. So manches Stück der Innenausstattung hebt sich im Schein vom Hintergrund leicht ab. Ganz bedächtig lauschen die Gäste dem Orgelspiel von KMD Fred Litwinski. Eine ganz besondere Atmosphäre breitete sich zur Nachtführung nach und nach aus. Die St. Gotthardt- und Christuskirchengemeinde Brandenburg an der Havel hatten dazu in die illuminierte St. Gotthardtkirche eingeladen. Denn die Nacht liegt im Trend. Nacht der Kultur, Nacht der Wissenschaft, Nacht der Museen. Warum nicht auch Nacht der Kirchen? "Die Führung bei Nacht bietet für jeden die individuelle Entdeckung der Kirchenräume. Bei diesem Licht sieht man oft Aspekte, die einem tagsüber verborgen bleiben", erklärte Gotthardt-Pfarrer Philipp Mosch. Im Mittelpunkt stand der Namensgeber der Kirche der Heilige St. Godehard (geb. 960). Als Bischof zeichnete er sich durch seine Volksverbundenheit und sein fröhliches Wesen aus. Seine schlichte und asketische Lebensweise machten ihn sehr beliebt. Er predigte oft, besuchte die Armen und pflegte selbst die Kranken, empfing Bittsteller, hörte regelmäßig Beichten. Godehard ließ 30 Kirchen bauen und weihen und zahlreiche Schulen gründen. In ganz Europa tragen über 400 Kirchen und Kapellen seinen Namen. Er stirbt am 5. Mai 1038 im von ihm gegründeten Mauritiusstift bei Hildesheim. Im Gotteshaus, an der Südwand, hat die Statue des Heiligen Godehard umrahmt von Apostel Matthias und Bischof Maternus seinen festen Platz. Pfarrer Mosch erzählte zu später Stunde unterhaltsam eine Menge über die Gotthardtkirche und das Leben des Heiligen, der immer wieder an seinem Namenstag spektakulär auf sich aufmerksam macht. Godehards Tag ist der 5. Mai. "Am 5. Mai 1972 brannte die Orgel nieder, die Kirche bekam unter größten Mühen eine neue Orgel. Am 5. Mai 2012 fiel ein loser Dachstein auf ein Auto herab. Eine komplett neue Dacheindeckung musste realisiert werden. Auch diesmal musste sich die Gemeinde anstrengen, um die nötigen Gelder aufzubringen", berichtete Pfarrer Mosch. Natürlich hoffen er und alle Gemeindemitglieder, dass sie von weiteren Unglücken am Godehard Tag verschont bleiben. "Wir können unsere Kirchen nur erhalten, wenn wir sie öffnen", heißt es im Leitfaden der Landeskirchen. Die Nachtführung in der Gotthardtkirche oder die vor Kurzem stattgefundene Domnacht sind gute Ansätze, dass die Kirchen wieder mehr als Ort der Begegnung, auch außerhalb der Gottesdienste, dienen.