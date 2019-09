Franziska Schober

Mötzow Vier Frauen und eine gemeinsame Idee führten zur erstmaligen Kunstausstellung im rustikalen Ambiente des Lämmerstalls auf dem Domstiftgut in Mötzow.

Die Künstlergruppe ADRA, bestehend aus Angelika Viertel, Dorota Heinze-Loose, Regina Stodtmeister und Angelika Tutka, existiert seit Beginn dieses Jahres. Die Frauen arbeiten an gemeinschaftlichen Kunstprojekten. Dabei gestalten sie Ausstellungen in Brandenburg und Umgebung und legen großen Wert darauf, auch Künstler außerhalb ihrer Gruppe mit einzubeziehen. "Wir wollen Künstlern aus der Region die Möglichkeit bieten, sich präsentieren und austauschen zu können." informiert Regina Stodtmeister. "Da es in Brandenburg tendenziell weniger Ausstellungsmöglichkeiten gibt als noch vor ein paar Jahren, haben es vor allem neue Künstler schwer eine Plattform zu finden. Wir haben es uns somit zur Aufgabe gemacht, genau dort einzugreifen." Die sympathische Gruppe setzt ihre Ziele prompt in die Realität um und organisiert zum Kartoffelfest in Mötzow den ersten Bilderbogen "Sehr dankbar sind wir dem Mötzower Pächter, der uns seine Räumlichkeiten unentgeltlich zur Verfügung stellt. Ebenso glücklich sind wir über die passende musikalische Untermalung des Tenors Christian Friedrich, der seinerseits auf eine Gage verzichtet." berichtet Regina Stodtmeister freudig. Angelika Viertel betont "Wir haben für die heutige Ausstellung weder ein Thema noch andere Vorgaben gewählt. Von Grafiken über Zeichnungen und Aquarell bis Fotografien ist alles vertreten, jedes Thema ist willkommen."

So individuell wie jeder Künstler ist, ist auch dessen Kunst. Das spiegelt sich in der großen Vielfalt an Kunstwerken der Ausstellung am Sonntag wieder. "Ich male was mein Herz berührt." sagt Dagmar Helene Meyer und präsentiert idyllische Acrylmalereien die zum Träumen einladen: "Ein Bild soll den Betrachter erfreuen, und in der heutigen schnelllebigen Zeit ein bisschen mehr Ruhe und Gelassenheit in den Alltag bringen.". Mariia Koloskova stellt erstmals ihre Werke aus Öl und Kohle zur Schau und freut sich, den Besuchern verschiedenste Portraits und Figuren aus ihrem Repertoire zu präsentieren. Monika Quast hat schon des Öfteren ausgestellt und zeigt auch hier ihr weitreichendes Themenspektrum anhand ihrer Werke aus Acryl und Aquarell. "Ich möchte mich nicht auf ein Thema festlegen. Je nach meiner Stimmung male ich ganz verschieden. Wenn ich ärgerlich bin, wird das Bild eher düster. Wenn ich lustig bin, wird es etwas verrückter." erklärt Monika Quast. Steffi Möbius präsentiert im Bilderbogen ihre Naturstudien "Ich zeichne zu den Themen, die mich bewegen. Dazu habe ich für diese Ausstellung Bilder von heimischen Vögeln und von Wölfen ausgewählt." Zudem konnte man ihren akribisch ausgearbeiteten Bildband "Fabelarium" bewundern, welcher 200 Fabelwesen aus allen Mythologien enthält.

Viele weitere Künstler aus Brandenburg und Umgebung waren vertreten und Dorota Heinze-Loose von der ADRA-Gruppe verkündet erfreut "Mit dem heutigen Interesse an der Ausstellung sind wir sehr zufrieden. Wir planen bereits einen folgenden Bilderbogen im nächsten Jahr!" So dürfen sich die Besucher bereits jetzt schon auf eine bevorstehende Kunstausstellung im Lämmerstall freuen.