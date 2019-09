Anja Linckus

Brandenburg (MOZ) Hauptbahnhof auf eine Straßenbahn wartete, kam auf sie gezielt ein ihr unbekannter Mann hinzu, Während eine 31- jährige Frau kurz nach Mitternacht in der Nacht zum Sonntag am Brandenburger entblößte sich und führte offensichtlich exhibitionistische Handlungendurch. Nachdem die Brandenburgerin dem Exhibitionisten deutlich machte, dass sie kein Interesse an ihm hat, verließ der Beschuldigte den Ort.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

· ca. 170 – 180 cm groß

· ca. 30 Jahre alt

· dunkle kurze Haare, an den Seiten kürzer rasiert)

· bekleidet mit einer blauen Jacke mit weißen Ärmeln und einer dunklen Hose

Die Polizei fragt: Wer hat die Tat beobachtet, oder kann diesbezüglich Hinweise machen? Ihre Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg unter der Telefonnummer 03381 560-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Gern kann auch das Hinweisformular im Bürgerportal genutzt werden: www.polizei.brandenburg.de

Die Kriminalpolizei hat die weitere Bearbeitung übernommen.