Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Die beliebte Bürgermeister-Motorradtour führt in diesem Jahr nach Rheinsberg. Bürgermeister Heiko Müller lädt dazu am Sonntag, 22. September, ein. Los geht es um 10 Uhr am Haus am Anger.

In diesem Jahr führt die rund 205 Kilometer lange Tour über Neuruppin nach Rheinsberg. Während der anderthalbstündigen Mittagspause bietet sich für die Teilnehmenden die Möglichkeit sich zu stärken und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Über Altruppin, Herzberg und Kremmen geht es zurück in die Gartenstadt, wo die Tour voraussichtlich gegen 15.30 Uhr endet. Gemeinsam mit seiner Frau Regina wird Altbürgermeister Jürgen Bigalke, der die traditionelle Bürgermeister-Motorradtour vor vielen Jahren ins Leben rief, wieder an der Fahrt teilnehmen.

Die Organisation der Tour hat seit dem vergangenen Jahr Kämmerer Ralf Haase in die Hände genommen. Treffpunkt ist am Veranstaltungstag ab 9 Uhr am Haus am Anger in der Falkenhagener Straße 16 in Falkensee. Das Team vom Haus am Anger um Leiter Ingo Wellmann bietet zur Stärkung frischen Kaffee und belegte Brötchen an.