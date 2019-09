Dieter Seewald

Brandenburg/Havel (MOZ) Nach der blamablen Vorstellung im Pokal gegen Lübben in der Vorwoche, gab es für den BSC Süd 05 am Sonnabend nur ein Ziel: dem treuen Brandenburger Anhang zeigen, dass weiterhin Leben in der Mannschaft steckt.

Dazu kam im Heimspiel der Tabellenführer Tennis Borussia Berlin gerade recht. Insgesamt muss gesagt werden, dass es auch eine deutliche Leistungssteigerung gab. Die diesmal tiefer stehende Abwehrreihe wirkte souveräner und ließ dem Spitzenreiter nur wenige gute Möglichkeiten.

Allerdings gelang es den Brandenburgern aber auch kaum, gegen körperlich robuste Gäste eigene nennenswerte Chancen heraus zu spielen. Immer wieder waren die Berliner in den entscheidenden Momenten einen Schritt schneller. Zudem verhinderten Ballverluste der Nullfünfer oft ein schnelles Umkehrspiel. Den ersten Torschuss gab dann Fatih Kücük aus 25 Metern ab, der Ball ging jedoch über das Tor. Die größte Chance der Nullfünfer verpasste Ugurcan Yilmaz, der nach Kopfballvorlage von Nicholas Engel nicht richtig an den Ball kam.

Die Berliner verfehlten das Tor von Schlussmann Toni Neubauer nach Schüssen in der 33. und 41. Minute. Als kurz vor der Pause Bazyli Kokot sich in einen weiteren Schuss der Berliner warf, entschied der nicht immer sicher wirkende Schiedsrichter Biastoch aus Dresden auf Strafstoß. Kokot soll den Ball an die Hand bekommen haben. Nicolai Matt verwandelte sicher und brachte die Gäste mit dem Pausenpfiff in Führung (45.).

Nach dem Wiederanpfiff versuchte die Mannschaft von Trainer Özkan Gümüs das Spiel noch zu wenden. Ein Eckball von Faruk Sentürk in der 60. Minute wird abgewehrt, aber insgesamt war hier schon zu erkennen, dass die Berliner immer sicherer wurden und es kaum noch Brandenburger Möglichkeiten gab. Auch die Einwechslungen von Ricky Djan-Okai und Razak Iddrisu brachten für die Offensive nicht die erhofften neuen Impulse, so dass es für die Gäste kein Problem darstellte die Brandenburger Offensivaktionen zu unterbinden.

Etwas glücklich kamen sie dann noch zum 2:0, als sich der abgefälschte Schuss von Rifat Gelici in der 83. Minute hinter Toni Neubauer im Tor senkte.

Das nächste Spiel der Nullfünfer bei Hertha 03 Zehlendorf findet bereits am kommenden Sonnabend (21. September) um 13 Uhr statt.

BSC Süd 05: Toni Neubauer - Necmi Ulucay (66. Kilanda Landos), Bazyli Kokot, Hubert Oblizajek (60. Ricky Djan-Okai), Julian Hartmann, Hafez El-Ali - Lukas Kohlmann (76. Razak Iddrisu), Fatih Kücük, Ugurcan Yilmaz - Faruk Sentürk, Nicholas Engel.