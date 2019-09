Martin Terstegge

Berlin (MOZ) Ernüchterung kehrte bei den Handballern des SV 63 Brandenburg-West nach dem Auftritt beim VfV Spandau ein. Bei den zuvor sieglosen Berlinern kassierten sie eine 28:42-Klatsche, obwohl sie noch in der Vorwoche im Heimspiel gegen die Ludwigsfelder brilliert hatten.

Genau da könnte die Erklärung für die Niederlage liegen, dass im Unterbewusstsein die Spandauer nicht so Ernst genommen wurden, wie es angebracht gewesen wäre. "Das weiß ich noch aus eigener Erfahrung als Spieler, da konnte der Trainer noch so viel erzählen", bekannte Sven Schößler, der Coach der West-Handballer. Ergänzte aber gleich: "Und dann passiert dass, was ich schon vor dem Saisonstart gesagt habe. Wenn wir nicht 100 Prozent geben, haben wir in dieser Liga keine Chance. Der größte Teil der Mannschaft war vielleicht bei 75 Prozent, dann gibt es halt eine Klatsche."

Der Trainer wollte es auch nicht auf das Haftmittelverbot in der Halle schieben, das hatte man in der Woche im Training geübt. Sicherlich kommen einige Spieler nur bedingt damit zurecht, dies erklärt aber nicht das mangelnde Abwehrverhalten.

Dabei konnten die Brandenburger trotz einer durchschnittlichen Leistung in der ersten Hälfte das Geschehen offen halten. Beim Pausenpfiff lagen die Gäste nur mit 15:16 hinten, der Ausgang war offen.

Doch nach dem Wiederanpfiff stellten die Gastgeber recht schnell die Weichen auf Sieg, dank der "großartigen Mithilfe" der 63ger. Der Knackpunkt lag um die 36. Minute, die Hausherren führten mit 21:17. Da kassierten sie binnen einer halben Minute zwei Hinausstellungen. In doppelter Überzahl blieben die Gäste ohne Torerfolg, kassierten aber noch einen Gegentreffer zum 22:17 (37.).

Dann ging es Schlag auf Schlag. Jeden Angriffsfehler des West-Teams bestraften die Spandauer eiskalt. Dabei konnten einem die Torhüter Jurij Benkendorf und Oskar Müller leidtun, die mit ihren Paraden sogar noch einen höheren Rückstand verhinderten. Doch häufig genug wurden sie allein gelassen.

Und wenn es schon nicht läuft, begannen die West-Handballer mit sich selbst zu hadern beziehungsweise mit den Unparteiischen zu diskutieren. Einzig Philip Kryszon behielt den Kopf oben, doch auch seine elf Treffer reichten bei weitem nicht, um das 28:42-Debakel abzuwenden. Was der Trainer auch probierte, seine Mannschaft fand keinen Zugriff auf das Spiel.

Sven Schößler möchte nun schnell einen Haken an die Partie machen: "Wir wissen, das war nichts. Aber mit 4:4 Punkten liegen wir mehr als im Soll. Aber natürlich müssen wir nun auch auswärts die Spannung aufbringen, die uns in den Heimspielen stets ausgezeichnet hat."

Kommenden Samstag (21. September) geht es zum LHC Cottbus. Dort sind die West-Männer kein Favorit, die Lausitzer haben als Tabellenvierter 6:2 Punkte auf dem Konto. Aber sie sind nicht chancenlos, wenn sie denn die geforderten "100 Prozent" bringen.