Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Seit mehr als einem halben Jahrhundert begeistern Pittiplatsch, Schnatterinchen, Herr Fuchs und Frau Elster die kleinen Fernsehzuschauer. Jetzt haben die Bewohner des Märchenwaldes ihren Besuch in Hennigsdorf angekündigt. Am 31. Oktober erzählen sie ab 10.30 Uhr im Stadtklubhaus, Edisonstraße 1, von einem ganz besonderen Abenteuer. Pittiplatsch & Co. wollen Maulwurf Buddelfink zum Geburtstag mit einer Zirkusvorstellung überraschen. Karten für das Pittiplatsch-Vergnügen gibt es zu elf, ermäßigt neun Euro in der Stadtinfo am Rathaus.