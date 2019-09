Yasmine Nießner\MOZ

Auerbach Das junge Spieler Fehler machen, ist normal. Wenn es von diesen Fehlern aber mehrere in einer Partie gibt, bekommt man auch beim Tabellennachbarn eine deftige Klatsche. Nach vier krassen individuellen Aussetzern unterlag der FSV Optik beim VfB Auerbach mit 2:5.

Beide Vereine kennen und schätzen sich seit Jahren. So war es für die Gastgeber selbstverständlich, das bei eventuellen Verletzungen Auerbachs Physio Jens Richter einspringt, da Robert Berlin vom FSV am Samstag arbeiten musste. Dafür noch einmal ein Dank ins Vogtland, auch wenn es glücklicherweise keine Verletzungen gab.

Die Optik-Elf fand, so merkwürdig es bei dem Endresultat klingen mag, gut in die Partie. Da die Gastgeber anfangs viel über links kombinierten, verschob man ein bisschen und kam seinerseits mit Tempo in die gegnerische Hälfte. Ein Freistoß von Jerome Leroy (knapp drüber) und ein Versuch von Glodi Zingu (gehalten von Maximilian Schlosser) brachten erste Torgefahr. Dann aber unterlief Youssef Sakran ein katastrophaler Lapsus: völlig unbedrängt spielte er einen Rückpass Marc-Philipp Zimmermann vor die Füße. Der hatte wenig Mühe, zum 1:0 einzunetzen.

Gleich darauf ließen die Rathenower Marcel Schlosser ungehindert flanken, obwohl zweimal die Möglichkeit da war, das Leder nach vorn oder ins Seitenaus zu schlagen. Wieder Zimmermann, diesmal per Kopf - 2:0. Die FSV-Mannschaftbrach jedoch nicht auseinander. Spielerisch war das sogar teilweise recht ansehnlich, was die Havelländer zeigten. Caner Özcin erst ans Außennetz, in der nächsten Szene im letzten Moment geblockt, ein Kopfball Benny Wilckes haarscharf am langen Pfosten vorbei - irgendwie hatten die neun Rathenower Fans unter den 510 Zuschauern immer noch Hoffnung.

Bis zur 33. Minute. Gerade als die Gäste wieder mehr zum Zug kamen, gab es den nächsten Aussetzer. Diesmal erwischte es Lucas Hiemann. Oder richtiger, er erwischte den Ball nicht. Eine harmlose Flanke rutschte ihm durch. Den Gegentreffer muss er auf seine Kappe nehmen, keine Frage. Warum allerdings der dahinter stehende Zimmermann bei der Vollendung seines Hattricks komplett ungedeckt im Strafraum stehen durfte, müssen sich die Defensivkräfte schon fragen lassen.

Wenig später gerieten beide 26-er, Marcin Sieber und Caner Özcin, aneinander. Es war die einzige knifflige Szene für Schiedsrichter Matthias Lämmchen in einem Match, das trotz hartem Kampf und insgesamt neun Gelben Karten nicht unfair war. Bei drei Toren zur Halbzeit blieb es, da der im Konter frei durchlaufende Thomas Stock das Leder an den Pfosten knallte (41.).

Gleich nach Wiederbeginn eine tolle Parade von Hiemann gegen Marcel Baude. Und wieder baute die Optik-Elf danach vorn etwas Druck auf und kassierte hinten ein Tor. Ausgangspunkt war ein Freistoß. Aber einer für Rathenow und auch noch am Strafraum! Abgewehrt von der Mauer und im Konter Amer Kadric mit viel Zeit, da kein FSV-Akteur absicherte.

Diesmal hatten die Gäste eine Antwort. Aus der Drehung scharf abgezogen, landete der Schuss von Marc Langner im Netz. Nach etwa einer Stunde beruhigte sich das Geschehen. Auerbach gab sich zufrieden, die Kahlisch-Schützlinge kämpften unverdrossen, aber mit zu wenig Präzision beim finalen Pass. Am aufregendsten waren die Gegenstöße der Gelb-Schwarzen, wobei Lucas Hiemann mehrfach gut parierte.

In den letzten Minuten war dann wieder Feuer drin. Yavuz Aydogdu köpfte einen Freistoß von Süleyman Kapan wuchtig zum 4:2 ein. Sekunden später ließ Maximilian Schlosser einen sicher geglaubten Ball prallen, Caner Özcin zog ab, doch auf der Linie bewahrte Thomas Stock seine Mannschaft vor dem Anschluss.

Der schnelle Gegenangriff wurde durch ein taktisches Foul im Mittelfeld unterbunden. Der Freistoß kam ganz lang und mit einem schulbuchmäßigen Kopfball vollendete der Torjäger des VfB die Marc-Philipp Zimmermann-Festspiele.

Schluss war danach noch nicht. Aydogdu, Kapan, Özcin, alles direkt gespielt. Caners Heber ging zwar über den etwas weit vorn postierten Schlosser, aber um wenige Zentimeter auch über die Latte.

Trainer Ingo Kahlisch schüttelte immer wieder den Kopf, wirkte recht nachdenklich: "Von der Einstellung und auch von der spielerischen Leistung war das nicht so schlecht. Aber solche individuellen Fehler, wie wir sie heute hier gemacht haben, dürfen nicht mal in einer Jugendmannschaft vorkommen. Man hat gemerkt, die Truppe will, sie haben selbst beim 4:0 gekämpft und das auch bis zum Schluss. Aber bei den Aussetzern..."

Weiter geht es am kommenden Sonnabend (21. September) mit einer weiteren Auswärtspartie, die Rtahenower treten beim FC Viktoria 1889 Berlin an.